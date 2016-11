Trio mit sechs Stollen-Reifen

MSC Lippe-West erfolgreich beim größten Offroad-Rennen

Leo­polds­höhe (k­d). Mehr als 2.500 Teil­neh­mer star­te­ten in Schwe­den beim Got­land Grand Na­tio­nal, ei­nem der berühm­tes­ten Offroad-Ren­nen in Skan­di­na­vien. Mit­ten drin wa­ren auch drei Fah­rer des MSC Lippe-West, die sich er­folg­reich ü­ber Fels­plat­ten und durch Schlamm­löcher in den schwe­di­schen Wäl­dern kämpf­ten.

Bes­ter Fah­rer war Ingo Kloß aus Det­mold, der in den drei Stun­den Wett­be­werbs­zeit schließ­lich fünf Run­den schaffte und da­mit Platz 1.058 in der Ge­samt­wer­tung be­leg­te. In der Klasse der ü­ber 40-Jäh­ri­gen be­legte er den 259. Platz. Kai Bals­ter aus Oer­ling­hau­sen-Hel­pup fuhr vier Run­den und kam in der Ge­samt­wer­tung als 1.803. ins Ziel. In der Klasse der ü­ber 50-Jäh­ri­gen be­legte er den 266. Platz. In der­sel­ben Klasse fuhr auch Pe­ter Schramm aus Lage-Bil­ling­hau­sen, der nun schon zum drit­ten Mal in Got­land am Start war. Er fuhr drei Run­den, die für ihn Platz 2.130 be­deu­te­ten, in der Al­ters­gruppe kam er auf den 348. Platz. Selbst der Sie­ger, der Nor­we­ger Ken­neth Gun­der­sen, schaffte nur sechs Run­den auf dem an­spruchs­vol­len, 23 Ki­lo­me­ter lan­gen Rund­kurs. Er­freu­li­cher­weise be­en­de­ten die ost­west­fä­li­schen Fah­rer den Wett­be­werb ohne tech­ni­sche Aus­fälle oder Ver­let­zun­gen. Al­ler­dings ret­tete das Smart­phone in der Brust­ta­sche von Kai Bals­ter sei­nen Be­sit­zer. Bei ei­nem un­frei­wil­li­gen Ab­ste­cher in die Bü­sche schlug ein Ast­stumpf so hef­tig zu, dass im Te­le­fon eine Beule ent­stand, dem Fah­rer aber nichts pas­sier­te. Als be­son­dere Aus­zeich­nung er­hiel­ten sämt­li­che Fah­rer im Ziel die be­gehrte Me­dail­le. Un­ter­stüt­zung hat­ten die Ak­ti­ven des MSC Lippe-West durch zwei wei­tere Ver­eins­mit­glie­der, Bruno Kuhn aus Bie­le­feld und Dirk Ja­co­beb­bing­haus aus Oer­ling­hau­sen. Er­schöpft, aber glück­lich kehrte die kleine Gruppe wie­der heim.

vom 16.11.2016 | Ausgabe-Nr. 46A

Drucken | Versenden