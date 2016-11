Spendenziel übertroffen

Rauschender Lionsball bringt fast 12.000 Euro

Kreis Lippe (n­r). Großar­tig war der Abend gleich in vie­ler­lei Hin­sicht: wun­der­bar in­sze­niert, vol­ler Tanz und Mu­sik, ku­li­na­ri­schen Genüs­sen und schö­ner Ge­spräche. Letzt­end­lich war es aber auch die Höhe der Spen­den­sum­me, die die "­Galà Ita­lia­no" in der Lip­per­land­halle zu ei­nem wun­der­ba­ren Abend hat wer­den las­sen.

"Es ist eine Stei­ge­rung zum letz­ten Ball um 100 Pro­zent." Die Worte von Dr. Jens Blüg­gel, Prä­si­dent des Li­ons Clubs Det­mold gal­ten der Spen­den­sum­me, die beim dies­jäh­ri­gen Li­ons­ball in der Lip­per­land­halle zu­sam­men ge­kom­men ist. 11.725 Euro sind es ge­nau ge­wor­den. Zu­gute kom­men wer­den sie dem Am­bu­lan­ten Hos­piz- und Pal­lia­tiv­be­ra­tungs­dienst Lippe und den Erd­be­ben­op­fern von Ita­li­en. Der Groß­teil des Er­lö­ses der Ball­nacht geht an den Am­bu­lan­ten Hos­piz- und Pal­lia­tiv­be­ra­tungs­dienst. Der Ver­ein un­ter­stützt schwer­kranke Er­wach­sene und Kin­der in der letz­ten Le­ben­s­pha­se, so­wie de­ren An­gehö­ri­ge. Svenja Ex­ner und Ste­pha­nie Reu­ter vom Be­ra­tungs­dienst stell­ten den 350 Ball­gäs­ten die drei Pro­jekte vor, in die die Spende fließen wird. "Für das Pro­jekt "­Son­nen­strahl", das Kin­der- und Ju­gend­trau­er­be­glei­tung un­ter­stützt, wer­den wir ein Wo­chen­ende für Fa­mi­lien in Trauer or­ga­ni­sie­ren", er­klärte Svenja Ex­ner. "Wir ge­ben Men­schen einen ge­schütz­ten Raum, um sich Zeit für die Fa­mi­lie zu neh­men und sich auch mit Men­schen aus­zut­au­schen, die Ähn­li­ches er­lebt ha­ben." Ein wei­te­res Pro­jekt sei ein Fort­bil­dungs­wo­chen­ende für eh­ren­amt­li­che Be­glei­ter, auf de­ren Schul­tern ein Groß­teil der Ar­beit des Ver­eins las­tet. "Und schließ­lich wol­len wir einen Fond ein­rich­ten, der "letzte Wün­sche" er­mög­li­chen soll", so Ste­pha­nie Reu­ter. "Ein Fond würde uns er­mög­li­chen, letzte Wün­sche von Schwer­kran­ken ein­fach und un­büro­kra­tisch um­set­zen zu kön­nen." Das Spen­den­pro­jekt für die Erd­be­ben­op­fer von Ita­lien war erst nicht ge­plant. Während der Or­ga­ni­sa­tion des Bal­les bebte am 24. Au­gust die­sen Jah­res in Ita­lien die Er­de. Ü­ber 400 Men­schen ha­ben da­bei ihr Le­ben ver­lo­ren, alte Städte wur­den ver­wüs­tet, ein großes Kul­tur­erbe zer­stört. Für die Li­ons Clubs Lemgo und Det­mold stand di­rekt fest, auch dort zu hel­fen. Ganz be­son­ders am Her­zen liegt dies auch Ama­deo Ca­net­ti, der in sei­nem Re­stau­rant "­Ve­su­vio" seit ei­ni­gen Wo­chen Geld für die Erd­be­ben­op­fer sam­melt und den Li­ons Clubs 1.600 Euro ü­ber­rei­chen konn­te. Zu­sam­men mit dem Er­lös des Abends und dreier Großs­pen­den, kam so eine statt­li­che Summe zu­sam­men. Der jähr­lich statt­fin­dende öf­fent­li­che Be­ne­fiz­ball der Li­ons Clubs Lemgo und Det­mold ist si­cher­lich ei­ner der be­deu­tends­ten ge­sell­schaft­li­chen Er­eig­nisse der Re­gion. Mit 350 Gäs­ten in ei­ner bei­nahe ma­gisch il­lu­mi­nier­ten Lip­per­land­hal­le, war der Abend aus­ge­bucht. Auch wenn die Hin­ter­gründe schwer wie­gen, ha­ben es die Or­ga­ni­sa­to­ren bei­der Li­ons Clubs wie­der ge­schafft, den Abend zu ei­nem glanz­vol­len und wun­der­schö­nen Event wer­den zu las­sen.

vom 16.11.2016 | Ausgabe-Nr. 46A

