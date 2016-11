Nordlippe gilt als Risikogebiet

Vorsichtsmaßnahmen gegen Geflügelpest angewiesen

Kreis Lip­pe. Das Mi­nis­te­rium für Kli­ma­schutz, Um­welt, Land­wirt­schaft, Na­tur- und Ver­brau­cher­schutz des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len hat heute die kom­mu­na­len Ve­te­rinäräm­ter an­ge­wie­sen, Vor­sichts­maß­nah­men ge­gen die Ver­brei­tung der Ge­flü­gel­pest an­zu­ord­nen. Dies be­trifft je­doch le­dig­lich aus­ge­wie­sene Ri­si­ko­ge­bie­te, in de­nen sich viele Wild­vö­gel auf­hal­ten.

"In Lippe be­trifft dies nur ein Ge­biet von rund 20 Qua­drat­ki­lo­me­tern im Nor­den Kal­le­tals an der Grenze zu Min­den-Lübbe­cke und Ha­meln-Pyr­mont mit den Ort­schaf­ten Farmb­ke, Er­der, Va­ren­holz und Stem­men ", er­klärt Dr. Heike Schar­pen­berg vom Fach­ge­biet Ve­te­rinäran­ge­le­gen­hei­ten und Ver­brau­cher­schutz des Krei­ses Lip­pe. Hier sind ab so­fort alle Ge­flü­gel­hal­ter an­ge­wie­sen, ihr Ge­flü­gel im Stall zu hal­ten und nicht nach draußen zu las­sen. "­Dies ist eine reine Vor­sichts­maß­nah­me. Da zie­hende Wild­vö­gel Trä­ger des Vi­rus sein kön­nen, ist in die­sem Ge­biet die theo­re­ti­sche Wahr­schein­lich keit ei­ner An­ste­ckung höher. Aber es gibt zur­zeit kei­nen An­lass, der dar­auf hin­deu­tet, dass es in­fi­zierte Vö­gel in Lippe gib­t", be­tont Schar­pen­berg. In dem lip­pi­schen Ri­si­ko­ge­biet gibt es keine größe­ren Ge­flü­gel­mast-Be­trie­be, aber meh­rere pri­vate Hal­tern mit rund 230 Hüh­nern, 60 En­ten, ei­ni­gen Pu­ten und Gän­sen. Ob ein Tier an Ge­flü­gel­pest oder ei­ner an­de­ren, gän­gi­gen Ge­flü­gel­krank­heit er­krankt ist, ist für den Tier­hal­ter nur schwer zu un­ter­schei­den. "Tier­hal­ter soll­ten ein of­fe­nes Auge auf ihre Tiere ha­ben und dem Ve­te­rinäramt im Zwei­fel nicht er­klär­bare Er­kran­kun­gen mel­den", er­klärt Schar­pen­berg und warnt gleich­zei­tig vor un­nöti­ger Pa­nik. "Wir be­ob­ach­ten die Si­tua­tion, aber noch­mal: Zur­zeit gibt es keine Ge­flü­gel­pest im Kreis Lip­pe." Bei Fra­gen kön­nen sich die be­trof­fe­nen Ge­flü­gel­hal­ter un­ter (05231) 62-227 an das Ve­te­rinäramt wen­den.

