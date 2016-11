Helfer zum Anfassen in der Innenstadt

"Blaulicht-Alarm" im Rahmen der "Woche des Respekts" der Landesregierung

Bad Sal­zu­flen. Hel­fer zum An­fas­sen gibt es am Frei­tag, den 18. No­vem­ber ab 14 Uhr in der Bad Sal­zu­fler In­nen­stadt. Auf der Mil­lau-Pro­me­na­de/E­cke Steege prä­sen­tie­ren sich die zwei- und vier­bei­ni­gen Hel­fer der Jo­han­ni­ter-Un­fall-Hilfe Lippe-Höx­ter mit viel Blau­licht und Pfer­destär­ken. An­läss­lich der "Wo­che des Re­spekt­s" der nord­rhein-west­fä­li­schen Lan­des­re­gie­rung wol­len sie die Viel­falt ih­res Eh­ren­am­tes zei­gen und mit den Lip­pern ü­ber ih­ren Re­spekt vor Ret­tungs­kräf­ten und de­ren eh­ren­amt­li­chen Ein­satz spre­chen.

Ein High­light ist ein al­ter Bun­des­wehr-Jeep aus dem Jahr 1962, der be­reits seit 1972 Sal­zu­fler Sa­nitäter in schwie­ri­gem Gelände ab­seits der Straßen zu den Ver­letz­ten brach­te. Aber auch einen Kran­ken­wa­gen so­wie die tech­ni­sche Aus­rüs­tung der Ka­ta­stro­phen­schutz-Ein­heit der Jo­han­ni­ter kön­nen Be­su­cher er­kun­den und sich von den Ex­per­ten er­klären las­sen. Um Men­schen­le­ben zu ret­ten, set­zen die Jo­han­ni­ter nicht nur mo­d­ernste Tech­nik, son­dern auch hoch ent­wi­ckelte Spür­na­sen ein. "Un­sere Ret­tungs­hunde-Staf­fel wird beim Blau­licht-Alarm ihr Kön­nen zei­gen", erzählt Matt­hias Schrö­der, Vor­stand des Jo­han­ni­ter-Re­gio­nal­ver­ban­des Lippe-Höx­ter. Die Vier­bei­ner und ihre Be­sit­zer de­mons­trie­ren, wie sie Ver­misste in kür­zes­ter Zeit fin­den und die Ret­ter zu ih­nen führen. "­Beim Thema ‚Hel­fen‘ ver­las­sen sich zu viele Men­schen auf an­de­re. Da­bei sollte sich je­der fra­gen: Wie gut bin ich dar­auf vor­be­rei­tet, im Not­fall zu hel­fen? Denn das zeigt Wert­schät­zung ge­genü­ber dem Le­ben und der Mit­menschen und ist so­mit auch eine wich­tige Frage in der Wo­che des Re­spekt­s", sagt Schrö­der.

vom 16.11.2016 | Ausgabe-Nr. 46A

