Trotz des Regens ließen sich die Besucher Lust am Herbstvergnügen nicht nehmen

Leo­polds­höhe-Ase­mis­sen (k­d). "A­se­mis­ser sind ja be­son­ders lei­dens­fähig im Hin­blick auf das Wet­ter", meinte Leo­polds­höhe Bür­ger­meis­ter Ger­hard Schem­mel. "Wenn der Mar­tins­markt an­ge­sagt ist, reg­net es meis­tens." Das traf auch in die­sem Jahr zu: Ei­ner­seits wurde das ganze Wo­chen­ende recht feucht, an­de­rer­seits ka­men aber auch die Be­su­cher sehr zahl­reich. Erst­mals hatte die Wer­be­ge­mein­schaft mit der kom­missa­ri­schen Vor­sit­zen­den Katja We­hen­kel dafür ge­sorgt, dass die Ka­rus­sells für Kin­der einen großen Ab­stand zum Au­to­ver­kehr auf der Haupt­straße hiel­ten. Die Fahr­ge­schäfte wa­ren auf ei­nem Park­platz auf­ge­stellt wor­den, so dass die Si­cher­heit ge­währ­leis­tet war. Für die Fahr­zeuge auf der Straße war außer­dem eine Tem­po­be­gren­zung auf 20 Stun­den­ki­lo­me­ter ver­ord­net wor­den. Nach meh­re­ren Jah­ren Pause war auch der Sport­ver­ein DSC Ar­mi­nia Bie­le­feld wie­der mit ei­nem In­for­ma­ti­ons­stand ver­tre­ten. Neu wa­ren auch die Schmin­kak­tion: Die Kin­der konn­ten sich nicht nur die Ge­sich­ter phan­ta­sie­voll be­ma­len las­sen, son­dern auch bunte Fri­su­ren er­hal­ten. Darü­ber hin­aus fan­den auch die ge­sun­den Cock­tails von "Frucht­alar­m" viel Zu­spruch. Die Ge­tränke wur­den zu­guns­ten krebs­kran­ker Kin­der zum Ver­kauf an­ge­bo­ten. Im Be­geg­nungs­zen­trum "Treff 303" hat­ten Flücht­linge eine Ca­fe­te­ria ein­ge­rich­tet. Vier in Leo­polds­höhe le­bende Fa­mi­lien hat­ten dafür Ku­chen und ku­li­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten vor­be­rei­tet. Floh­markt­stän­de, der ver­kaufsof­fene Sonn­tag, eine Au­toaus­stel­lung und ein ge­mein­sa­mes Mit­tages­sen mit Ein­topf wa­ren wei­tere Pro­gramm­punkte des Mar­tins­mark­tes.

Ei­ner der Höhe­punkte war der La­ter­ne­num­zug. Sankt Mar­tin kam hoch zu Ross und wurde von vier Po­nys be­glei­tet. Zwei Du­del­sack­spie­ler der "­Cel­tic High­lan­der­s" führ­ten den Zug an und ga­ben mu­si­ka­lisch den Ton vor. Mit­glie­der der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr und zwei Po­li­zis­ten si­cher­ten die Teil­neh­mer in der Dun­kel­heit auf ih­rem Weg durch die Ase­mis­ser Straßen.

