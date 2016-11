Weggehen oder bleiben?

IHK fragt Jugendliche nach ihren Zukunftsvorstellungen

Lemgo (n­r). Wis­sen, wie Ju­gend­li­che ti­cken – das woll­ten IHK und In­dus­trie aus ers­ter Hand er­fah­ren. Bei der Po­di­ums­dis­kus­sion "­In­dus­trie! Was soll das?" im Ma­ri­anne-We­ber-Gym­na­sium tra­fen 350 Schü­ler der gym­na­sia­len Ober­stufe auf alt­ein­ge­ses­sene Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men.

"­Geht weg. Lernt, fin­det her­aus, was Euch am meis­ten in­ter­es­siert – und dann kommt zurück nach Lip­pe", das sag­ten Me­la­nie Leh­mann, Ge­schäfts­füh­re­rin bei Os­kar Leh­mann (OL) in Do­nop und Her­mann Trom­pe­ter, Lei­ter Pro­fes­sio­nal Edu­ca­tion bei Phoe­nix Con­tact. Im Rah­men der Stand­ort­kam­pa­gne "­In­dus­trie – Zu­kunft in Lip­pe" war­ben sie für die In­dus­trie und den Stand­ort Lip­pe. Ge­mein­sam mit Stina Ma­rek und Ni­klas Dreier (beide Jahr­gangs­stufe 12), Arne Traue (A­bi­tur 2013 am MWG), der der­zeit ein Dua­les Stu­dium bei Phoe­nix Con­tact macht und den Mo­de­ra­to­ren Laura Mühlen­meier und Arne He­ger, dis­ku­tier­ten sie ü­ber Wün­sche, Vor­stel­lun­gen und de­ren Um­setz­bar­keit in Lip­pe. Zu­vor hatte es eine Um­frage un­ter den Schü­lern ge­ge­ben: Was wün­schen sie sich für die Zu­kunft? Wie stel­len sie sich das Ar­beits­le­ben vor? Wis­sen sie, was Lippe zu bie­ten hat? Da­bei stand für viele Ju­gend­li­che der Spaß an der Ar­beit und die Ver­ein­bar­keit von Fa­mi­lie und Freun­den mit dem Job im Vor­der­grund. Kar­riere zu ma­chen und viel Geld zu ver­die­nen wa­ren we­ni­ger hoch be­wer­tet wor­den. Ü­ber­ra­schend war für ei­nige Ju­gend­li­che, dass Lippe tatsäch­lich ei­ni­ges an In­dus­trie zu bie­ten hat. Ge­rade fa­mi­li­en­ge­führte Un­ter­neh­men seien in der Re­gion be­hei­ma­tet. "Und das hat große Vor­tei­le", wie Her­mann Trom­pe­ter be­ton­te. "An­ders als bei den ganz großen Kon­zer­nen ar­bei­tet man in Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men auf Au­gen­höhe. Wir ha­ben eine be­son­dere Wer­te­kul­tur. Team­fähig­keit ist heute wich­ti­ger denn je." Auch Me­la­nie Leh­mann sieht in der hie­si­gen In­dus­trie große Chan­cen für die Ju­gend. "Da, wo alle fünf Jahre die Ge­schäfts­lei­tung wech­selt, geht man auch als Ein­zel­ner schnell un­ter" führte sie aus. "Hier in Lippe gibt es ein her­vor­ra­gen­des Netz­werk. Man kennt sich, weiß sich ein­zu­schät­zen und kann viel ein­fa­cher Kon­takte auf­bau­en." Nicht alle Ju­gend­li­chen ü­ber­zeu­gen diese Ar­gu­men­te. Ni­klas Dreier will erst in die USA und dann Jura stu­die­ren, um sich an­sch­ließend für einen größe­ren Kon­zern mit Wett­be­werb und Ent­wick­lun­gen ju­ris­tisch aus­ein­an­der­zu­set­zen. Auch Stina Ma­rek kann sich vor­stel­len, Lippe erst ein­mal den Rü­cken zu keh­ren. Der Pra­xis­be­zug ist für Me­la­nie Leh­mann und Her­mann Trom­pe­ter ein wich­ti­ger Aspekt. Egal ob Aus­bil­dung oder Stu­di­um, die Ent­wick­lun­gen auf dem Ar­beits­markt seien ra­sant. Bei­nahe täg­lich gäbe es neue Her­aus­for­de­run­gen, die in der Pra­xis oft span­nen­der und her­aus­for­dern­der sei­en, als theo­re­ti­sche An­sätze dies ver­mit­teln könn­ten. Für die Zu­kunft würde es in ab­seh­ba­rer Zeit neue Ar­beits­kon­zepte ge­ben, meinte Her­mann Trom­pe­ter. Da sei viel Raum und Be­darf an gu­ten und ta­len­tier­ten Men­schen. Lippe sei viel­leicht nicht der Na­bel der Welt, aber "Un­ter­neh­men in Lippe müs­sen sich auch in­ter­na­tio­nal nicht ver­ste­cken." Und Me­la­nie Leh­mann sieht ge­rade hier in Lippe mit ei­nem star­ken Netz­werk aus Wirt­schaft, In­dus­trie, Po­li­tik und Bil­dung sehr gute Ent­wick­lungs­mög­lich­kei­ten für die Re­gion.

vom 12.11.2016 | Ausgabe-Nr. 45B

