Wechsel an der Spitze

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Einen per­so­nel­len Wech­sel ver­mel­det das Elek­tro­nik-Un­ter­neh­men Weid­mül­ler an der Vor­standss­pit­ze. Jörg Tim­mer­mann (45), Fi­nanz­vor­stand der Weid­mül­ler Grup­pe, ü­ber­nimmt zum 1. März 2017 die Po­si­tion des Vor­stands­spre­chers und löst da­mit den Vor­stands­vor­sit­zen­den Dr. Pe­ter Köh­ler (58), zeit­gleich in den Auf­sichts­rat des Un­ter­neh­mens wech­selt.

Seit 2011 steht Dr. Pe­ter Köh­ler dem Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men Weid­mül­ler als Vor­stand vor. Dank der von ihm ein­ge­schla­ge­nen Rich­tung zur Um­set­zung der Stra­te­gie 2020 und ei­ner neuen Mar­ken­po­si­tio­nie­rung wur­den die we­sent­li­chen Schritte und Wei­chen­stel­lun­gen un­ter­nom­men, um Weid­mül­ler vom Kom­po­nen­ten­her­stel­ler zum Lö­sungs­an­bie­ter zu ent­wi­ckeln und dem Un­ter­neh­men da­mit den Weg in eine er­folg­rei­che Zu­kunft zu be­rei­ten. Gleich­zei­tig hat Dr. Köh­ler die Aus­rich­tung des ge­sam­ten Un­ter­neh­mens auf die Zu­kunfts­the­men Di­gi­ta­li­sie­rung und In­dus­trie 4.0 an­ge­stoßen. Dr. Köh­ler hat sich ent­schlos­sen, nach sechs­jäh­ri­ger Führung des Un­ter­neh­mens, den Vor­sitz des Vor­stands ab­zu­ge­ben und die wei­tere Um­set­zung der Stra­te­gie aus dem Auf­sichts­rat der Weid­mül­ler Gruppe her­aus zu be­glei­ten. Chris­tian Glä­sel, Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der: "Wir dan­ken Dr. Köh­ler sehr für sein ho­hes En­ga­ge­ment, die er­folg­rei­che Führung und die Ent­wick­lung und Um­set­zung der zu­kunfts­ori­en­tier­ten Stra­te­gie für Weid­mül­ler. Durch ihn wurde der Tech­no­lo­gie- und Kul­tur­wan­del im Un­ter­neh­men er­folg­reich an­ge­stoßen. Gleich­zei­tig ak­zep­tie­ren wir seine Ent­schei­dung und freuen uns sehr, ihn als Mit­glied des Auf­sichts­rats be­grüßen zu dür­fen." Jörg Tim­mer­mann, Fi­nanz­vor­stand der Weid­mül­ler Grup­pe, wird zum 1. März 2017 Spre­cher des Vor­stands der Weid­mül­ler Grup­pe. Jörg Tim­mer­mann wird die Stra­te­gie von Weid­mül­ler ge­mein­sam mit sei­nen Vor­stands­kol­le­gen Elke Eck­stein (Ope­ra­ti­ons) und Jose Car­los Al­va­rez To­bar (Ver­trieb) wei­ter­führen und die er­folg­rei­che Po­si­tio­nie­rung des Un­ter­neh­mens im Markt vor­an­trei­ben. "Jörg Tim­mer­mann zeich­net un­ter­neh­me­ri­sches Den­ken und eine starke Wachs­tum­s­ori­en­tie­rung aus. Wir freuen uns, dass Herr Tim­mer­mann die neue Auf­gabe ü­ber­nom­men hat und da­mit den Weg der Weid­mül­ler Gruppe in die Zu­kunft si­cher­t", so Chris­tian Glä­sel, Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der der Weid­mül­ler Grup­pe.

vom 12.11.2016 | Ausgabe-Nr. 45B

