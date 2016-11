Premiere im Kloster

Vorweihnachtlicher Markt in Dahlheim

Lich­tenau/Dahl­heim. Pas­sen­der könnte es nicht sein. Mit kühlen Tem­pe­ra­tu­ren und ers­ten Schnee­flo­cken hat der Win­ter am Diens­tag schon an die Tore von Klos­ter Dal­heim bei Lich­tenau ge­klopft. Dort fin­det am kom­men­den Wo­chen­ende (11. bis 13. No­vem­ber) der al­ler­erste Win­ter­zau­ber statt.

Die Be­su­cher dür­fen sich auf ein viel­fäl­ti­ges Aus­stel­ler­feld und großes Rah­men­pro­gramm in Dal­heim freu­en. Die Aus­stel­ler prä­sen­tie­ren ihre Wa­ren im Schutz von 100 ge­schmück­ten Pa­go­den­zel­ten und im be­heiz­ten Schaf­stall. Zu­dem ist der Weg vom be­fes­tig­ten Park­platz bis zum ers­ten Glühwein­stand nicht weit. Und wer statt Win­ters­tie­fel die Lieb­lings­snea­ker trägt und trotz Punsch kalte Füße be­kommt, kann sie in der gemüt­li­chen Klos­ter­ga­stro­no­mie wie­der auf­wär­men.

vom 12.11.2016 | Ausgabe-Nr. 45B

Drucken | Versenden