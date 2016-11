Feuerwehr bestohlen

Dreiste Diebe entwenden "Spreizer"

Kreis Lip­pe/Dören­trup-Hil­len­trup. Selbst vor der Aus­rüs­tung von Ret­tungs­kräf­ten ma­chen hirn­lose und dreiste Ein­bre­cher kein Halt mehr. Bis­lang Un­be­kannte ver­schaff­ten sich in der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch ge­walt­sam Zu­gang zum Gerätehaus der Feu­er­wehr an der Haupt­straße in Hil­len­trup. Der oder die Täter ent­wen­de­ten aus ei­nem Rüst­wa­gen einen so­ge­nann­ten "Sprei­zer" im Wert von zirka 9.000 Eu­ro. Hin­weise zu dem Ein­bruch, zum Ver­bleib des Ret­tungs­gerätes un­d/o­der zu ver­däch­ti­gen Be­ob­ach­tun­gen in dem Zu­sam­men­hang bitte an das Kri­mi­nal­kom­missa­riat in Lemgo un­ter (05261) 9330.

vom 12.11.2016 | Ausgabe-Nr. 45B

