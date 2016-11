Große Enttäuschung bei den Johannitern

ZUE für Flüchtlinge in Oerlinghausen: Bezirksregierung Arnsberg vergibt Betreuung neu

Kreis Lip­pe/Oer­ling­hau­sen. Schwere Ent­täu­schung herrscht bei den Jo­han­ni­tern nach Ab­schluss des Ver­ga­be­ver­fah­rens zum Be­trieb der Zen­tra­len Un­ter­brin­gungs­ein­rich­tung (ZUE) für Flücht­linge in Oer­ling­hau­sen. Die Be­zirks­re­gie­rung Arns­berg hat den Auf­trag ab dem 1. Fe­bruar 2017 an einen an­de­rern An­bie­ter ver­ge­ben. Mit der ers­ten Flücht­lings­welle vor zwei Jah­ren ha­ben die Jo­han­nie­ter in Oer­ling­hau­sen Ver­ant­wor­tung ü­ber­nom­men und zum Teil mit eh­ren­amt­li­chen Kräf­ten eine schnellst­mög­li­che In­be­trieb­nahme der Ein­rich­tung ge­si­chert. Der­zeit ar­bei­ten 60 haupt­amt­li­che Kräfte in der Ein­rich­tung, de­ren Zu­kunft nun­mehr of­fen ist.

"Für uns ist diese Ent­schei­dung eine herbe Ent­täu­schung", sa­gen Matt­hias Schrö­der und Jür­gen von Ol­berg, haupt- und eh­ren­amt­li­cher Vor­stand des Jo­han­ni­ter-Re­gio­nal­ver­ban­des Lippe-Höx­ter. Vor zwei Jah­ren ha­ben sie, ihre Mit­ar­bei­ter und vor al­lem zahl­rei­che eh­ren­amt­li­che Kräfte die Flücht­lings­ein­rich­tung in der aku­ten Not­lage des Lan­des auf­grund der un­er­war­tet schnell stei­gen­den Flücht­lings­zah­len in­ner­halb kür­zes­ter Zeit aus dem Bo­den ge­stampft. "In nicht ein­mal zehn Ta­gen ha­ben wir da­mals das ehe­ma­lige Kli­nik­ge­bäude be­zugs­fer­tig ge­macht und die ers­ten Flücht­linge ver­sorg­t", er­in­nert sich Schrö­der. Die Bet­ten-Mon­teu­re, Sa­nitäter und Be­treuer von da­mals wa­ren al­les Eh­ren­amt­li­che der Jo­han­ni­ter! "Un­sere Eh­ren­amt­li­chen ha­ben sich ex­tra Ur­laub ge­nom­men und eine 24-Stun­den-Be­set­zung in drei Schich­ten er­mög­licht. Und das ü­ber Wo­chen bis wird das nötige haupt­amt­li­che Per­so­nal ein­stel­len konn­ten", hebt Schrö­der das außer­ge­wöhn­li­che En­ga­ge­ment der Not­hel­fer der ers­ten Stunde her­vor. Ins­ge­samt 60 haupt­amt­li­che Mit­ar­bei­ter hat die Ein­rich­tung zur­zeit, die Matt­hias Schrö­der per­sön­lich ü­ber die Ent­schei­dung der Be­zirks­re­gie­rung Arns­berg in­for­mier­te. "Das ist natür­lich ein schwe­rer Schlag für je­den ein­zel­nen. Wir wer­den als christ­li­cher Ar­beit­ge­ber un­ser Mög­lichs­tes tun, um un­se­ren Mit­ar­bei­tern in die­ser Si­tua­tion zur Seite zu ste­hen", sagt Schrö­der. Er hofft, dass die qua­li­fi­zier­ten und nicht zu­letzt durch die Ar­beit der letz­ten zwei Jahre sehr er­fah­re­nen Mit­ar­bei­ter neue An­stel­lun­gen im Be­reich der Flücht­lings­hilfe be­kom­men wer­den, denn die Be­treu­ung und In­te­gra­tion der ge­flüch­te­ten Men­schen bleibt eine ge­sell­schaft­li­che Her­aus­for­de­rung. "Wir ha­ben seit dem ü­ber­stürz­ten An­fang mit un­se­ren So­zi­al­päd­ago­gen, Er­zie­hern und Be­treu­ern gute Be­treu­ungs­struk­tu­ren in der Ein­rich­tung auf­ge­baut, dar­un­ter Deutsch­kur­se, Sport- und Frei­zeit­an­ge­bo­te, qua­li­fi­zierte Kin­der­be­treu­ung, ein Frauen-Café und vie­les mehr. Vor al­len wuss­ten die Flücht­lin­ge, dass sie in un­se­ren Mit­ar­bei­tern stets ver­trau­ens­vol­le, en­ga­gierte und mehr­spra­chige An­sprech­part­ner für alle Sor­gen und An­lie­gen ha­ben", erzählt Schrö­der. Gerne er­in­nert er sich zum Bei­spiel an die Aus­tra­gung ei­ner "­Fuß­ball-Welt­meis­ter­schaft" in Oer­ling­hau­sen. Die Be­woh­ner ha­ben Teams auf­ge­teilt nach den ver­schie­de­nen un­ter den Flücht­lin­gen ver­tre­te­nen Na­tio­na­litäten ge­bil­det und sind in ei­nem Tour­nier ge­gen­ein­an­der an­ge­tre­ten. "Es war für alle ein großes fried­li­ches Fest der ver­schie­de­nen Na­tio­na­litäten und Kul­tu­ren, das alle zu­sam­men­ge­schweißt hat. Un­sere Mit­ar­bei­ter wa­ren als Spie­ler, Schieds­rich­ter und Or­ga­ni­sa­to­ren mit da­bei und ha­ben nicht nur hier ge­zeigt, dass ihr Ein­satz in Oer­ling­hau­sen für sie weit mehr als ein ‚­Job‘ war, son­dern sie mit Herz­blut und un­heim­lich viel En­ga­ge­ment da­bei wa­ren", so Schrö­der. Der Jo­han­ni­ter-Vor­stand be­dau­ert sehr, dass das Er­reichte und die gute Ar­beit bei der Aus­schrei­bung durch die Be­zirks­re­gie­rung Arns­berg nicht berück­sich­tig wurde und die auf­ge­bau­ten, er­prob­ten Struk­tu­ren durch den Be­trei­ber­wech­sel nun zer­schla­gen wer­den. Aus­wir­kun­gen wird die Arns­ber­ger Ent­schei­dung auch auf das In­te­gra­ti­ons­un­ter­neh­men Lip­pi­scher Kombi-Ser­vice (LKS) ha­ben. "LKS war ein sehr ver­läss­li­cher Part­ner und hat von Tag eins an, die Rei­ni­gung und Ver­pfle­gung der Ein­rich­tung ü­ber­nom­men", er­klärt Schrö­der. Auch der Land­rat des Krei­ses Lippe Dr. Axel Leh­mann be­dau­ert die Ent­schei­dung aus Arns­berg: "­Der Kreis Lippe mit all sei­nen in­vol­vier­ten Fach­be­rei­chen und Töch­tern, ob es das Ge­sund­heits­amt, das Kli­ni­kum, die Kreis­po­li­zei­behörde oder das Aus­län­de­r­amt wa­ren, ha­ben her­vor­ra­gend mit den Jo­han­ni­tern zu­sam­men­ge­ar­bei­tet. Wir stan­den im ste­ti­gen und gu­ten Aus­tausch. Für uns war es da­her auch keine Fra­ge, als wir einen Be­trei­ber für die Un­ter­kunft für un­be­glei­tete min­der­jäh­rige Flücht­linge such­ten, dass wir uns ver­trau­ens­voll an die Jo­han­ni­ter ge­wandt und in Matt­hias Schrö­der und sei­nen Mit­ar­bei­tern starke Part­ner ge­fun­den ha­ben. Dirk Becker, Bür­ger­meis­ter der Stadt Oer­ling­hau­sen, zeigt sich eben­falls ent­täuscht von der Ent­schei­dung. Er hätte die, wie er sagt, "vor­bild­li­che Zu­sam­men­ar­beit" mit den Jo­han­ni­tern gerne fort­ge­setzt. "Natür­lich war an­fangs in der Stadt an­ge­sichts die­ser großen Ein­rich­tung auch Ver­un­si­che­rung da. Aber die Jo­han­ni­ter konn­ten viele Be­den­ken neh­men und ha­ben auch die zahl­rei­chen Oer­ling­hau­ser Bür­ger, die sich en­ga­gie­ren woll­ten und dies im­mer noch tun, mit of­fe­nen Ar­men emp­fan­gen." Großzü­gige Hilfe gab es nicht nur in Form von Sach- und Klei­der­spen­den, die auch noch nach zwei Jah­ren re­gel­mäßig in der Ein­rich­tung ab­ge­ge­ben wer­den. Viele Bür­ger wur­den auch in der Ein­rich­tung ak­tiv, un­ter­stütz­ten die Mit­ar­bei­ter in der Klei­der­kam­mer oder den päd­ago­gi­schen An­ge­bo­ten. "Hier ha­ben Oer­ling­hau­ser ge­se­hen: Da sind Men­schen in Not, die un­sere Hilfe brau­chen, und ha­ben an­ge­packt. Wir und die rund 19.000 Flücht­lin­ge, die in den letz­ten zwei Jah­ren in Oer­ling­hau­sen be­treut wur­den, kön­nen dafür nur ‚Dan­ke‘ sa­gen", er­klärt Schrö­der. Der Jo­han­ni­ter-Vor­stand ver­spricht, dass die Jo­han­ni­ter bis zum letz­ten Tag ihre Ar­beit mit vol­len Ein­satz und Herz­blut zum Wohle der Be­woh­ner leis­ten wer­den.

