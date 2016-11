Einzigartiger Winterspaß

Eisstock-Curlingsaison im Hangar 21 ist eröffnet

Kreis Lip­pe/­Det­mold (no­k). Es ist eine ein­zig­ar­tige Mi­schung aus Eisstock­schießen und Cur­ling auf Kunst­stoff­bah­nen. Ge­spielt wird auf ins­ge­samt acht Bah­nen mit Ori­gi­nal Eisstö­cken, die mit ei­ner Som­mer­platte aus­gerüs­tet sind. Statt ei­ner Daube wer­den die Steine wie beim Cur­ling mög­lichst ge­nau in ein Ziel­feld ge­spielt. In der ver­gan­ge­nen Wo­che ha­ben die Eiss­piel­zei­ten im Han­gar 21 be­gon­nen. Ein Gruppe des La­gen­ser Un­ter­neh­mens "Pfei­fer und Lan­gen" gehörte zu den ers­ten Spie­lern der neuen Sai­son. "Eine Klasse Spie­li­dee und dazu noch wet­te­ru­n­ab­hän­gig in der Hal­le. Uns hat es viel Spaß ge­macht. Eine will­kom­mene Ab­wechs­lung zum Bow­len, Ke­geln oder auch zum Bou­le­spie­len", meinte ei­ner der Teil­neh­mer aus La­ge.

"Chess­ki­mo", "­Bull­seye" und wei­tere Spiel­ar­ten (Dis­zi­pli­nen) brin­gen Ab­wechs­lung für die ak­ti­ven Eisstock­cur­ler. Eine ein­drucks­volle Eis­bar mit Loun­ge, so­wie ein klei­nes Re­stu­rant run­den den Win­ter-Frei­zeit­spaß im Hang­gar 21 ab. Bis Ende Fe­bruar kann bei den Det­mol­der Ei­spiel­zei­ten, mitt­wochs bis sams­tags zu zwei fes­ten Spiel­zei­ten (16.30 Uhr und 19 Uhr) nach vor­he­ri­ger An­mel­dung ge­curlt wer­den. Da es sich beim Eisstock-Cur­ling um einen Mann­schaftss­port han­delt, ist das Hal­len­spek­ta­kel auf Grup­pen, Ver­ei­ne, Fir­men­teams be­schränkt. Die 2-stün­dige Even­tak­tion wird auf acht Bah­nen ge­spielt und pro­fes­sio­nell durch er­fah­rene In­struk­to­ren des In­ter­ak­teams in Det­mold be­glei­tet. Auf­grund ein­fa­cher Re­geln und ei­ner leicht zu er­ler­nen­den Tech­nik sind Vor­kennt­nisse nicht er­for­der­lich. An­mel­dun­gen, Re­ser­vie­run­gen und wei­tere In­for­ma­tio­nen zum Eisstock-Cur­ling im Han­gar 21 un­ter der Ruf­num­mer (05231) 569452.

vom 12.11.2016 | Ausgabe-Nr. 45B

Drucken | Versenden