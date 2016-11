Wichtige Regelungen

Verfügung und Vorsorgevollmacht

Kreis Lip­pe. Bei vie­len schwe­ren Er­kran­kun­gen gibt es heute wirk­same Mög­lich­kei­ten, Le­ben zu ver­län­gern: Das ist ei­ner­seits Grund zur Dank­bar­keit, an­de­rer­seits ma­chen sich im­mer mehr Men­schen Ge­dan­ken darü­ber, ob sie bei schwers­ter Krank­heit alle Mög­lich­kei­ten ei­ner In­ten­sivsta­tion aus­schö pfen möch­ten. Wer si­cher ge­hen möch­te, dass der ei­gene Wille um­ge­setzt wird, ver­fasst eine Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung so­wie eine Vor­sor­ge­voll­macht. Bei vie­len herrscht al­ler­dings Un­si­cher­heit darü­ber, wie die­ses Rechts­do­ku­ment auf­zu­set­zen ist und wor­auf man ach­ten muss. Die Se­nio­ren­ein­rich­tun­gen des Krei­ses Lippe (K­SE) bie­ten des­halb kos­ten­lose In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen an, bei de­nen Mit­ar­bei­ter des Am­bu­lan­ten Hos­piz-und Pal­lia­tiv-Be­ra­tungs­diens­tes Lippe an­hand von Bei­spie­len und durch In­for­ma­tio­nen Hil­fe­stel­lung hin­sicht­lich Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung, Vor­sor­ge­voll­macht und Be­treu­ungs­ver­fü­gung ge­ben. Die Ver­an­stal­tun­gen fin­den in den Se­nio­ren­ein­rich­tun­gen statt und sind für die Be­su­cher kos­ten­los. Die Ter­mine für die Ver­an­stal­tun­gen sind am Mitt­wo­ch, 23. No­vem­ber, um 19 Uhr in der Kreis­se­nio­ren­ein­rich­tung (K­SE) in Det­mold, am Mitt­wo­ch, 18. Ja­nuar 2017 um 19 Uhr in der KSE Blom­berg so­wie am Mitt­wo­ch, 8. Fe­bruar, um 19 Uhr in der KSE in Lem­go.

vom 12.11.2016 | Ausgabe-Nr. 45B

Drucken | Versenden