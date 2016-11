Ein Feuerwehrfahrzeug für alle Fälle

HLF 20 für den Löschzug Lage kostet 335.000 Euro

Lage (lam). Beim Lösch­zug Lage ist seit kur­zem ein neues Feu­er­wehr­fahr­zeug im Ein­satz. Es ist ge­eig­net für alle denk­ba­ren Si­tua­tio­nen wie Ver­kehrs­un­fäl­le, Ge­fahr­gu­teinsätze und natür­lich herkömm­li­che Brand­einsätze und er­setzt ein Lösch­grup­pen­fahr­zeug aus dem Jahr 1989.

Von ei­nem "­ganz be­son­de­ren An­lass" sprach Bür­ger­meis­ter Chris­tian Lieb­recht bei der of­fi­zi­el­len Ü­ber­gabe des neuen Feu­er­wehr­fahr­zeu­ges HLF 20 an den Lösch­zug La­ge. "Dafür wur­den im­mer­hin 335.000 Euro auf­ge­wendet. Wir ha­ben meh­rere Jahre dar­auf hin­ge­ar­bei­tet", so das Stad­t­ober­haupt. "­Die Be­schluss­fas­sung in den po­li­ti­schen Gre­mien er­folgte ein­stim­mig. Mitte 2014 wurde der Auf­trag eu­ro­pa­weit aus­ge­schrie­ben, dann er­folgte die Ver­ga­be. Die Auf­bau­ten muss­ten ge­zielt an die spe­zi­el­len An­for­de­run­gen an­ge­passt wer­den. Erst vor gut drei Mo­na­ten konnte das Fahr­zeug end­lich in Ulm ab­ge­holt wer­den." Die kor­rekte Be­zeich­nung lau­tet "Hil­fe­leis­tungs­lösch­grup­pen­fahr­zeug 20", ab­ge­kürzt HLF 20, und die­ser Name weist auf eine Be­son­der­heit hin. "We­sent­li­cher Un­ter­schied zum Lösch­grup­pen­fahr­zeug ist die um­fang­rei­che Aus­rüs­tung für die Tech­ni­sche Hil­fe­leis­tung", er­klär­te Fried­helm Stöl­ting, Lei­ter der Feu­er­wehr La­ge. "End­lich wie­der ein Mer­ce­des", freute sich der Bür­ger­meis­ter. Es sei das erste Mal in sei­ner Amts­zeit, dass er nach ei­ni­gen "­Ma­gi­rus" und "I­ve­co" einen "S­tern" an die Feu­er­wehr ü­ber­ge­ben dür­fe. Dass Mer­ce­des Benz die Aus­schrei­bung für das Fahr­ge­stell ge­won­nen hat, ist in der ge­for­der­ten Er­fül­lung der Ab­gas­norm Euro 6 be­grün­det. "­Die an­de­ren Her­stel­ler tun sich in die­sem Punkt mo­men­tan noch sehr schwer", er­läu­terte Fried­helm Stöl­ting. "Wenn Sie Pech ha­ben, be­kom­men Sie ein Fahr­zeug nach äl­te­rer Norm nicht mehr zu­ge­las­sen." Nach der Aus­lie­fe­rung am 20. Juni lief das HLF 20 beim Lösch­zug Lage im Ü­bungs­be­trieb, seit 14. Sep­tem­ber sind Fahr­zeug und die sechs­köp­fige Mann­schaft ein­satz­be­reit.

vom 09.11.2016 | Ausgabe-Nr. 45A

Drucken | Versenden