Herausforderungen annehmen

Kongress mit zahlreichen prominenten Teilnehmern

Kreis Lippe (r­to). Rund 200 Gäs­te, dar­un­ter Lan­des­po­li­ti­ker und viel Ver­tre­tern aus zahl­rei­chen Kom­mu­nen wa­ren am Frei­tag zum ach­ten OWL-In­ter­ga­ti­ons­kon­gress in das Fe­lix-Fe­chen­bach-Be­rufs­kol­leg nach Det­mold ge­kom­men. Der In­te­gra­ti­ons­kon­gress stand un­ter dem Leit­thema "Her­aus­for­de­run­gen an­neh­men und Chan­cen nut­zen”.

Während der Ta­gung in Det­mold sollte das Ver­spre­chen, In­te­gra­tion als Chan­ce, mit In­halt ge­füllt wer­den. Wie klappt es etwa mit ih­rer In­te­gra­tion? Die Ak­teure vor Ort such­ten nach Vor­trä­gen und Dia­log­fo­ren nach ant­wor­ten und zo­gen Bi­lanz. "40 000 Men­schen sind seit Be­ginn der Flücht­lings­welle in OWL an­ge­kom­men. Nicht alle sind ge­blie­ben", war von der Re­gie­rungs­prä­si­den­tin Ma­ri­anne Tho­mann Stahl zu er­fah­ren. Wie sie wei­ter sag­te, leb­ten Ende Juli noch etwa 25 000 Flücht­linge in der Re­gion. Thors­ten Klute (SPD), Staats­se­kretär im NRW-Ar­beits­mi­nis­te­rium re­du­zierte die Auf­gabe auf drei Säu­len: "In­te­gra­tion geht nur ü­ber ’­Bil­dung, Ar­beit und Woh­nen’. In­te­gra­tion muss schon vor vor Ab­schluss des Asyl­ver­fah­rens Thema sein", sagte er. Dazu gehören nach sei­ner Auf­fas­sung Sprach- und In­te­gra­ti­ons­kurse die be­reits vor ei­ner mög­li­chen Asyl­ge­währung an­ge­bo­ten wer­den. Was noch feh­le, sei ein Ein­wan­de­rungs­ge­setz, das auch die Ar­beits­mi­gra­tion regle. Denn nicht nur Schutz­su­chende kä­men, wa­ren sich die Teil­neh­mer ei­ner vor­ge­schal­te­ten Pres­se­kon­fe­renz ei­nig. "Im ver­gan­ge­nen Jahr ka­men bei­spiels­weise ge­nau so viele Ein­wan­de­rer aus an­de­ren EU-Län­dern wie Flücht­linge aus Kri­sen­ge­bie­ten", fügte Rein­hold Stücke, Vor­sit­zen­der des Re­gio­nal­ra­tes in Det­mold hin­zu. NRW-Kul­tur –und Fa­mi­li­en­mi­nis­te­rin Chris­tina Kamp­mann sag­te: "Wir wol­len in NRW gute Rah­men­be­din­gun­gen für un­be­glei­tete min­der­jäh­rige Flücht­linge und ih­nen neue Le­bens­per­spek­ti­ven eröff­nen. Die Ju­gend­li­chen die hier her­kom­men sind wil­lig und bil­dungs­af­fin. Um bes­sere In­te­gra­tion zu ge­währ­leis­ten wer­den jetzt alle Ju­gend­äm­ter im Land be­tei­lig­t." Land­rat Dr. Axel Leh­mann mein­te. Dass siech der Ein­satz zur In­te­gra­tion der Men­schen loh­ne. Sie führe nicht nur zu ei­nem bun­ten und weltof­fe­nen Lippe son­dern sei auch ein Mit­tel ge­gen den de­mo­gra­fi­schen Wan­del. Der achte Kon­gress war als Fach­ta­gung mit Gäs­ten aus Po­li­tik, Wirt­schaft und Ver­wal­tung an­ge­legt. So wa­ren ne­ben Mi­nis­te­rin Chris­tina Kamp­mann und Staats­se­kretär Thors­ten Klute meh­rere Bun­des- und Land­tags­ab­ge­ord­ne­te, Ver­tre­ter der Kir­chen, Hoch­schu­len und der In­dus­trie und des Hand­werks da­bei.

vom 09.11.2016 | Ausgabe-Nr. 45A

Drucken | Versenden