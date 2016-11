Nicht nur für Kinder ein Erlebnis

Kreis Lip­pe. Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu, die Tage wer­den kür­zer und die Luft wie­der käl­ter. Zeit für be­sinn­li­che Stun­den im Ad­vent und Zeit auch für einen ganz be­son­de­ren Be­su­cher im his­to­ri­schen Mu­se­ums­zug der Lan­des­ei­sen­bahn Lip­pe. Auf der Fahrt durch das win­ter­li­che Ex­ter­tal steigt der Ni­ko­laus zwi­schen Bö­sing­feld und Al­ver­dis­sen zu und be­glückt alle klei­nen Fahr­gäste mit ei­nem Ni­ko­l­aus­ge­schenk. Für die Kin­der ein Er­leb­nis, für die Er­wach­se­nen Ent­span­nung, denn die his­to­ri­sche Elek­tro­bahn mit der in Deutsch­land ein­zig­ar­ti­gen Klein­bahn­lo­ko­mo­tive E22 von 1927 bringt den Zug spie­lend leicht nach Al­ver­dis­sen und wie­der zurück. Während der etwa einstün­di­gen Fahrt wer­den Kaf­fee und Ku­chen am Platz ge­reicht. Auch in die­sem Jahr star­tet der Ni­ko­l­aus­zug zur ers­ten Fahrt am zwei­ten Ad­vents­sams­tag. Ins­ge­samt geht es an vier Ter­mi­nen (3. und 4. so­wie 10. und 11. De­zem­ber) je­weils um 14 und 16 Uhr am Bahn­hof in Ex­ter­tal-Bö­sing­feld los. Jede Fahrt führt bis zum Bahn­hof Al­ver­dis­sen, wo die Lo­ko­mo­tive um­ge­spannt wird, und nach ei­ner kur­zen Pause hier­für wie­der zurück. Die Fahr­zeit be­trägt rund 70 Mi­nu­ten. Im Fahr­preis von 12,- Euro für Er­wach­sene und 6,- Euro für Kin­der sind ein Kaf­fee bzw. ein Er­fri­schungs­ge­tränk so­wie Ku­chen ent­hal­ten. Für die klei­nen Fahr­gäste gibt es außer­dem ein Ge­schenk aus dem Sack des Ni­ko­lau­ses. Re­ser­vie­run­gen sind we­gen der star­ken Nach­frage un­be­dingt er­for­der­lich und wer­den ent­we­der te­le­fo­nisch un­ter 05262 / 409904 (mitt­wochs von 18 bis 20 Uhr) oder rund um die Uhr on­line un­ter "htt­p://­shop.­lan­des­ei­sen­bahn-lip­pe.­de/" ent­ge­gen ge­nom­men. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es im In­ter­net un­ter "ww­w.­lan­des­ei­sen­bahn-lip­pe.­de".

