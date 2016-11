Leben retten während der Arbeitszeit

Auszeichnung für ehrenamtsfreundliche Arbeitgeber gefordert

Kreis Lip­pe. Die eh­ren­amt­li­chen Ein­satz­kräfte der Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen ret­ten Le­ben und schüt­zen Ei­gen­tum. Da­bei sind Frei­wil­lige Feu­er­weh­ren, Ret­tungs­dienste oder das Tech­ni­sche Hilfs­werk dar­auf an­gew ie­sen, dass ihre Mit­glie­der im Not­fall auch während der Ar­beits­zeit in den Ein­satz auf­bre­chen kön­nen. Ohne das Ver­ständ­nis und die Un­ter­stüt­zung der Ar­beit­ge­ber könn­ten sie ihre Auf­ga­ben nicht er­fül­len. Mit ei­ner be­son­de­ren Aus­zeich­nung soll der Kreis Lippe des­halb be­son­ders eh­ren­amts­freund­li­che Ar­beit­ge­ber in Lippe wür­di­gen. Das hat die schwarz-rote Ko­ali­tion im Kreis­tag jetzt be­an­tragt.

CDU und SPD wol­len dazu bei­tra­gen, die Si­tua­tion im be­ruf­li­chen Ar­beit­sum­feld der Eh­ren­amt­li­chen zu ver­bes­sern und sie wol­len be­wusst ma­chen, dass diese durch­aus eine Be­rei­che­rung für je­den Be­trieb dar­stel­len: "­Die Ein­satz­kräfte sind en­ga­giert, ver­ant­wor­tungs­be­wusst und be­wah­ren einen kühlen Kopf auch in ex­tre­men La­gen. Diese Ei­gen­schaf­ten wün­schen sich Ar­beit­ge­ber", so die Frak­ti­ons­chefs An­dreas Kas­per (C­DU) und Hen­ning Wel­slau (SPD). Sie sind ü­ber­zeugt, dass eh­ren­amt­li­che Tätig­keit zu ei­ner ho­hen Mo­ti­va­tion der Mit­ar­bei­ter und da­durch auch zu ei­nem Mehr­wert für den Ar­beit­ge­ber führt. "Auch bei uns in Lippe un­ter­stüt­zen und er­mög­li­chen viele Un­ter­neh­men den eh­ren­amt­lich ge­tra­ge­nen Be­völ­ke­rungs­schutz. Sie stel­len ihre Mit­ar­bei­ter für Einsätze und Ü­bun­gen frei und schaf­fen in­ner­be­trieb­lich ge­eig­nete Rah­men­be­din­gun­gen für eh­ren­amt­li­ches En­ga­ge­ment. Da­mit ü­ber­neh­men sie große ge­sell­schaft­li­che Ver­ant­wor­tung. Hier­für soll die Aus­zeich­nung An­er­ken­nung sein", er­läu­tert Kers­tin Vie­r­egge (C­DU) den von ihr in­iti­ier­ten An­trag der Kreis­tags­ko­ali­tion. In den Ge­nuss der Aus­zeich­nung sol­len zum Bei­spiel Fir­men kom­men, die einen be­son­ders ho­hen An­teil an eh­ren­amt­lich täti­gen Mit­ar­bei­tern ha­ben, die in Kauf neh­men, dass ihre Mit­ar­bei­ter we­gen be­son­ders lan­ger Einsätze oder Aus­bil­dungs­zei­ten für den Be­völ­ke­rungs­schutz nicht am Ar­beits­platz sind, oder die ihr Fir­men­gelände für Ü­bun­gen zur Ver­fü­gung stel­len.

vom 09.11.2016 | Ausgabe-Nr. 45A

