Zentrale Gedenkveranstaltung

Kranzniederlegung am Kaiser-Wilhelm-Platz

Kreis Lip­pe. Der Kreis­ver­band Lippe im Volks­bund Deut­sche Kriegs­grä­ber­für­sorge ver­an­stal­tet am Sonn­tag, 13. No­vem­ber, auf dem Det­mol­der Kai­ser-Wil­helm-Platz seine zen­trale Ge­denk­ver­an­stal­tung am Volks­trau­er­tag. "Zu die­ser Ver­an­stal­tung, mit der wir den Op­fern von Krieg und Ge­walt­herr­schaft ge­den­ken wol­len, la­den wir alle Bür­ger aus Lippe herz­lich ein", er­klärt Land­rat Dr. Axel Leh­mann, Kreis­ver­bands­vor­sit­zen­der im Volks­bund.

Der Volks­bund be­treut heute im Auf­trag der Bun­des­re­gie­rung die Grä­ber von etwa zwei Mil­lio­nen Kriegs­to­ten auf ü­ber 832 Kriegs­grä­ber­stät­ten in 45 Staa­ten der Welt. Er wird da­bei un­ter­stützt von mehr als ei­ner Mil­lion Mit­glie­dern und För­de­rern so­wie der Bun­des­re­gie­rung. Kriegs­grä­ber­stät­ten deut­scher Ge­fal­le­ner fin­den sich in 100 Län­dern der Erde wie­der. Je­des Jahr kom­men zahl­rei­che Ju­gend­li­che aus vie­len Län­dern West- und Ost­eu­ro­pas zu den Be­geg­nungs­stät­ten, um dort die Mög­lich­kei­ten für Pro­jekte und an­dere Ak­ti­vitäten zu nut­zen. Da­bei ler­nen die Ju­gend­li­chen, dass das Recht auf freie Mei­nung, die Wah­rung der Men­schen­rech­te, die De­mo­kra­tie und der Frie­den keine Selbst­ver­ständ­lich­keit sind, son­dern das En­ga­ge­ment je­des Ein­zel­nen for­dern. Die Ge­denk­ver­an­stal­tung am 13. No­vem­ber be­ginnt um 9:30 Uhr mit ei­nem Aus­tausch zum Pro­jekt 14/18, ei­ner Aus­stel­lung des Ma­lers Uwe Ap­pold. An­sch­ließend wird ab 11 Uhr ein ö­ku­me­ni­scher Got­tes­dienst in der Chris­tus-Kir­che am Kai­ser-Wil­helm-Platz ge­hal­ten. Die Pre­digt wird ge­hal­ten von Prof. Dr. Matt­hias Freu­den­berg aus Saar­brü­cken. Nach dem an­sch­ließen­den Ge­denk­marsch zum Eh­ren­mal wird der Land­rat zur Kranz­nie­der­le­gung eine An­spra­che hal­ten. Bei schlech­tem Wet­ter fin­det diese im An­schluss an den Got­tes­dienst in der Chris­tus-Kir­che statt. Zu der zen­tra­len Ge­denk­ver­an­stal­tung in Lippe sind alle Bür­ger herz­lich ein­ge­la­den. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zur Ar­beit des Volks­bun­des gibt es im In­ter­net un­ter ww­w.volks­bun­d.­de.

vom 09.11.2016 | Ausgabe-Nr. 45A

