Blick in die Arbeitswelt der Lehrer

Ostwestfalenweite Aktionstage für Schüler in Berufskollegs

Det­mold. Die Be­zirks­re­gie­rung Det­mold bie­tet am 22. und 24. No­vem­ber die Ak­ti­ons­tage "Te­ach Fu­tu­re" an. Die Teil­neh­mer er­hal­ten im Rah­men un­ter­schied­li­cher Ver­an­stal­tun­gen die Mög­lich­keit, sich um­fas­send ü­ber die Ar­beit als Leh­rer am Be­rufs­kol­leg zu in­for­mie­ren. Wer teil­neh­men will, muss sich be­wer­ben. Es winkt ein ex­klu­si­ver Blick in die Ar­beits­welt die­ses Be­rufs.

Die Ak­ti­ons­tage rich­ten sich an Schü­ler von Be­rufs­kol­legs in Ost­west­fa­len-Lip­pe. Die Teil­neh­mer­zahl ist auf 24 be­grenzt. Vor­aus­set­zung für die Teil­nahme ist, dass die Schü­le­rin­nen und Schü­ler ent­we­der die Fach­hoch­schul­reife oder die All­ge­meine Hoch­schul­reife in Bil­dungs­gän­gen des Be­rufs­kol­legs an­stre­ben oder be­reits ü­ber sie ver­fü­gen. Für die Be­wer­bung ist ein aus­ge­füll­tes Be­wer­bungs­for­mu­lar per Post oder per E-Mail an das Zen­trum für schul­prak­ti­sche Leh­rer­aus­bil­dung ein­zu­rei­chen. "Ein­zel­hei­ten hierzu er­fah­ren die In­ter­es­sen­ten bei ih­ren Fach­leh­rern an ih­rer Schu­le", sagt Bri­gitte Schu­bert, Haupt­de­zer­nen­tin für Leh­rer­aus­bil­dung der Be­zirks­re­gie­rung. Auf dem Pro­gramm steht eine ganze Band­breite an Ver­an­stal­tun­gen. Los geht es am ers­ten Tag an der Uni­ver­sität Pa­der­born und der Hoch­schule OWL mit In­for­ma­tio­nen zum Weg ins Lehr­amt so­wie zum Lern­ort Hoch­schu­le. Der zweite Tag an ei­nem der ko­ope­rie­ren­den Be­rufs­kol­legs in Bie­le­feld und Güters­loh ist für die Vor­be­rei­tung, Durch­führung und Re­fle­xion der Un­ter­richts­hos­pi­ta­tion ge­plant. Da­bei steht den Teil­neh­mern ein Rol­len­wech­sel be­vor: "­Sie er­le­ben die Ar­beit am Be­rufs­kol­leg aus der Per­spek­tive von Leh­rern", schil­dert Schu­bert. Er­fah­rene Lehr­kräfte und Fach­lei­ter und Fach­lei­ter be­glei­ten diese Er­kun­dung des Be­rufs­fel­des und ver­mit­teln auch erste Ein­bli­cke in die Ar­beit ei­nes Zen­trums für schul­prak­ti­sche Leh­rer­aus­bil­dung. Die Ak­ti­ons­tage "Te­ach Fu­tu­re" sind eine In­itia­tive der nord­rhein-west­fä­li­schen Lan­des­re­gie­rung. Ziel ist, Schü­le­rin­nen und Schü­lern das Tätig­keits­feld des Be­rufs­kol­leg­leh­rers greif­bar zu ma­chen und ih­nen die be­son­de­ren Chan­cen die­ses Be­rufs vor Au­gen zu führen. "­Diese Lehr­kräfte bil­den mit ih­rem un­ter­richt­li­chen und schu­li­schen En­ga­ge­ment ne­ben den Aus­bil­dungs­be­trie­ben eine der bei­den tra­gen­den Säu­len der Dua­len Aus­bil­dung in Deutsch­lan­d", sagt Schul­ab­tei­lungs­lei­ter Mi­chael Uh­lich von der Be­zirks­re­gie­rung. Ohne sie könne der künf­tige Fach­kräf­teman­gel nicht be­wäl­tigt wer­den. An­lass für die Lan­des­i­ni­tia­tive ist der zu­neh­mende Be­darf an Leh­rern mit ge­werb­lich-tech­ni­schen Fach­rich­tun­gen. "Zwar konnte die Be­zirks­re­gie­rung of­fene Stel­len an den 31 öf­fent­li­chen Be­rufs­kol­legs in OWL im­mer recht­zei­tig be­set­zen. Es wird al­ler­dings zu­neh­mend schwie­rig, ent­spre­chende Ab­sol­ven­ten für die Re­gion zu ge­win­nen", schil­dert Uh­lich. Ent­spre­chend be­gehrt sind schon jetzt die Ab­sol­ven­ten. "Nach den Er­fah­run­gen der Ver­gan­gen­heit be­ste­hen dau­er­haft her­vor­ra­gende Be­schäf­ti­gungs­chan­cen", sagt Uh­lich. Bes­sere Per­spek­ti­ven gebe es der­zeit in kei­nem an­de­ren Lehr­amt. Mit­wir­kende Ein­rich­tun­gen im Re­gie­rungs­be­zirk Det­mold sind die In­itia­tive "­Zu­kunfts­be­ruf Leh­rer/in NRW Be­rufs­kol­leg", das Carl-Sie­ve­ring-Be­rufs­kol­leg für Me­tall- und Elek­tro­tech­nik in Bie­le­feld und das Carl-Miele-Be­rufs­kol­leg für Tech­nik in Güters­loh so­wie die Uni­ver­sität Pa­der­born und die Hoch­schule OWL. An­mel­de­schluss ist Mitt­wo­ch, 15. No­vem­ber. Mehr In­for­ma­tio­nen gibt es im In­ter­net un­ter "ww­w.zfsl-bie­le­feld.n­r­w.­de".

vom 09.11.2016 | Ausgabe-Nr. 45A

