Kreis Lip­pe/­Bonn. Auf dem Gip­fel des Sie­ben­ge­bir­ges bei Bonn, im Stei­gen­ber­ger Grand Ho­tel Pe­ters­berg, fan­den bei schö­nem Ok­to­ber­wet­ter die deut­schen Ju­gend­meis­ter­schaf­ten des Gast­ge­wer­bes statt. Seit ü­ber dreißig Jah­ren er­mit­teln die Lan­des­ver­bände des Deut­schen Ho­tel und Gast­stät­ten­ver­ban­des hier die bes­ten Köche, Ho­tel- und Re­stau­rant­fach­leute ih­res Jahr­gan­ges in Deutsch­land.

Lippe als der kleinste Lan­des­ver­band des De­hoga stellt da­bei stets eine ei­gene Mann­schaft. Ein Er­geb­nis der tra­di­tio­nel­len Ei­genstän­dig­keit der Re­gion, auch in­ner­halb des Ho­tel-und Gast­stät­ten­ver­ban­des. Lisa Ma­rie Sent­ker (Lip­pi­scher Hof, Bad Sal­zu­flen) für die Re­stau­rant­fach­leu­te, Ju­lia Sutt­man (Ma­ri­tim Staats­bad­ho­tel, Bad Salz­fu­len) für die Ho­tel­fach­leute und Hu­ber­tus Hof­meis­ter (Wind­mühle in Fis­sen­knick) für die Köche wa­ren als lip­pi­sche Ver­tre­ter nach Bonn-Kö­nigs­win­ter ge­reist, um sich mit den Bes­ten der 16 deut­schen Bun­des­län­der zu mes­sen. An­ders als die an­de­ren Teil­neh­mer der Lan­des­ver­bän­de, die sich zunächst ü­ber Stadt-, Re­gio­nal- und Lan­des­meis­ter­schaf­ten qua­li­fi­zie­ren muss­ten, stan­den die lip­pi­schen Teil­neh­mer be­reits nach ei­ner Meis­ter­schaft und den Er­geb­nis­sen der Ab­schluss­prü­fung fest. Sie konn­ten sich da­her un­ter der Lei­tung der De­hoga-Ju­gend­war­tin Bir­git Lemke von der Wind­mühle in Fis­sen­knick in­ten­siv vor­be­rei­ten. "Wir freuen uns, ge­gen die Bes­ten der Re­pu­blik an­tre­ten zu kön­nen", so Sven Ja­cobi und Matt­hias Wei­nert, Man­schafts­be­glei­ter des lip­pi­schen Teams, "­Was wir von hier mit­neh­men wirkt auch auf die Aus­bil­dung in Lippe zurück." Dass die­ses Vor­ha­ben in Lippe breite Un­ter­stüt­zung fin­det, zeigte sich während der Wo­chen der Vor­be­rei­tung. Aus­bil­der und Fach­leh­rer op­fer­ten ihre Frei­zeit, um mit den Wett­kampf­teil­neh­mern zu trai­nie­ren. Das Det­mol­der Au­to­haus Ste­gel­mann stellte den Mann­schafts­bus für die An­reise zur Ver­fü­gung. Die Meis­ter­schaft selbst glie­derte sich in zwei Tei­le: Während am Sams­tag vor­wie­gend Fach­theo­rie, Menü- und Ver­an­stal­tungs­pla­nung ge­prüft wur­de, war der Sonn­tag den prak­ti­schen Ar­bei­ten vor­be­hal­ten. Auf­gabe der Köche war es, aus ei­nem vor­ge­ge­be­nen Wa­ren­an­ge­bot ein vier­gän­gi­ges Menü für das abend­li­che Ga­la­di­ner zu pla­nen und zu­zu­be­rei­ten. Die Ho­tel- und Re­stau­rant­fach­kräfte wie­derum stell­ten ihr Kön­nen etwa beim Her­stel­len von Cock­tails, der Ar­beit an der Re­zep­tion dem Pla­nen ei­ner Ver­an­stal­tung und dem Tran­chie­ren ei­ner Ente un­ter Be­weis. Das ab­sch­ließende Vor­be­rei­ten und Ser­vie­ren des Wett­be­werbs­menüs für die ge­la­de­nen Bran­chen­ver­tre­ter er­for­derte noch ein­mal ein per­fek­tes Zu­sam­men­spiel der je­wei­li­gen drei Team­mit­glie­der. Dass am Ende zweier lan­ger Prü­fungs­tage alle Teil­neh­mer auch ihre Be­last­bar­keit be­wie­sen hat­ten, war den meis­ten Ge­sich­tern nach Ende der Ver­an­stal­tung an­zu­se­hen. Bei der ab­sch­ließen­den Preis­ver­lei­hung am Mon­tag wur­den schließ­lich die mit Span­nung er­war­te­ten Sie­ger ge­ehrt. Zu­frie­den zeigte sich das lip­pi­sche Team: Die Teil­neh­mer konn­ten sich ge­genü­ber den letz­ten Jah­ren teil­weise wie­der ver­bes­sern und er­reich­ten die Plätze 13 (Ho­fa), 12 (Re­fa) und 14 (Koch). Be­trach­tet man diese Leis­tun­gen ge­nau­er, ist der Ein­druck so­gar noch bes­ser: Lisa Sent­ker ist im prak­ti­schen Teil 7. und Ju­lia Sutt­man im theo­re­ti­schen Teil 5. Ein großer Er­folg, wenn man be­denkt, dass sie da­bei z.T. Län­der­ver­tre­ter aus Bay­ern, NRW oder Ba­den-Wür­tem­berg hin­ter sich ließen. Zu­recht stolz nah­men sie da­her ihre Me­dail­len so­wie, un­ter an­de­ren Prei­sen, ein Ho­tel-Wo­chen­ende für zwei Per­so­nen ent­ge­gen. Ein Preis, der nach den An­stren­gun­gen der letz­ten Tage be­son­ders will­kom­men war.

