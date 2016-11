"Erfolgreich bewerben"

Kostenloses Seminar im BIZ

Det­mold. Von der Stel­len­re­cher­che und der Ana­lyse von Stel­len­an­zei­gen ü­ber Tipps zum Er­stel­len ei­ner Be­wer­bungs­mappe bis hin zur On­line-Be­wer­bung oder In­itia­tiv­be­wer­bun­gen – das Thema "Er­folg­reich be­wer­ben" ist am Diens­tag, 13. De­zem­ber zen­tra­les Thema ei­nes dreistün­di­gen Work­shops der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur. Kurs­be­ginn ist um 9 Uhr im Be­rufs­in­for­ma­ti­ons­zen­trum (BiZ) der Agen­tur an der Wit­te­kind­straße in Det­mold. Es kön­nen im Rah­men der Ver­an­stal­tung zwar keine Be­wer­bungs­un­ter­la­gen er­stellt wer­den, aber alle Teil­neh­mer er­hal­ten Ma­te­rial und um­fas­sende Kennt­nis­se, um an­sch­ließend selbst­stän­dig die ei­ge­nen Be­wer­bun­gen er­stel­len zu kön­nen. Tho­mas San­ders, Lei­ter des Be­rufs­in­for­ma­ti­ons­zen­trums, führt durch die Ver­an­stal­tung und steht mit Rat und Tat zur Sei­te. Die Teil­nahme am Work­shop ist kos­ten­frei. An­mel­dung wer­den un­ter der Ruf­num­mer (05231) 610-222 ent­ge­gen­ge­nom­men.

vom 09.11.2016 | Ausgabe-Nr. 45A

