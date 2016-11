Schaurig-schöne Einkaufsatmosphäre

Geistershopping in Schötmar – Wenn der Einkaufsbummel zum Erlebnis wird

Bad Sal­zu­flen-Schöt­mar (no­k). Künst­li­cher Ne­bel zog durch die Be­ga­straße, aus Laut­spre­chern wa­ren gru­se­lige Stim­men und Geräu­sche zu hören, spär­li­che Be­leuch­tung und Feu­er­töpfe vor teil­weise ge­spens­tisch de­ko­rier­ten Lä­den, ver­klei­dete und ge­schminkte Men­schen schlen­der­ten durchs Zen­trum Schöt­mars und auch das Wet­ter hatte sich am ver­gan­ge­nen Sams­tag der schau­ri­gen Ku­lisse des Geis­ter­shop­pings an­ge­passt. Nie­sel­re­gen und Kälte be­glei­tete den abend­li­chen Ein­kaufs­bum­mel. Von 18 bis 23 Uhr hat­ten ei­nige Ge­schäfte ent­lang der Be­ga­straße und der Krum­men Weide geöff­net, lu­den zum abend­li­chen Ein­kauf, aber auch zum Treff­punkt für Schöt­ma­ra­ner ein. Nicht nur in den geöff­ne­ten Ge­schäf­ten gab es viele Ak­tio­nen und Pro­zen­te, son­dern auch draußen vor Türen an Ti­schen und im­pro­vi­sier­ten The­ken.

"Wir kön­nen und wol­len mit die­ser Shop­pingak­tion kei­nes­falls mit den großen Ober­zen­tren kon­kur­rie­ren. Wir wol­len aber un­se­ren Stamm­kun­den, den Schöt­ma­ra­nern und natür­lich auch in­ter­es­sier­ten Gäs­ten einen ab­wechs­lungs­rei­chen und kom­mu­ni­ka­ti­ven Abend bie­ten", er­läu­terte Jo­chen Heid­b­re­der als Vor­sit­zen­der des ver­an­stal­ten­den Bür­ger­ver­eins das Prin­zip des Geis­ter­shop­pings. Ge­nau des­halb misst er den Er­folg die­ses Ak­ti­ons­ta­ges auch nicht aus­sch­ließ­lich an Be­su­cher­zah­len und tem­porären Um­satz­zah­len. "Es hät­ten si­cher ein paar Be­su­cher mehr sein kön­nen, die Stim­mung war aber sehr gut", er­klärte er ge­genü­ber Lippe ak­tu­ell. Ak­ti­ons­tage und Ver­an­stal­tun­gen wie sind wich­tig für die Ge­mein­schaft und den Zu­sam­men­halt im Ort, meinte auch Uwe Deppe (Vor­sit­zen­der der Schöt­ma­ra­ner Schüt­zen), der das Geis­ter­shop­ping zu­sam­men mit sei­ner Frau eben­falls zu ei­nem kom­mu­ni­ka­ti­ven Spa­zier­gang durch die Stadt nutz­te. Viele der Ge­schäft­leute "­zeig­ten an die­sem Abend Flag­ge", nutz­ten die Ge­le­gen­heit fernab vom All­tag mit den Kun­den ins Ge­spräch zu kom­men und brach­ten klar zum Aus­druck "Wir sind Schöt­mar". Sie hat­ten ihre Ge­schäfte teil­weise mit sehr viel Liebe zum De­tail und pas­send zum Motto de­ko­riert. Draußen vor der Tür gab es Ge­winn­spie­le, kleine Snacks, warme oder kalte Ge­trän­ke, Süßes, herz­li­che Wor­te, Schmin­kak­tio­nen und noch mehr. Eine nette Idee hatte auch Fri­seu­rin San­dra Maw­son. Für die pro­fes­sio­nel­len Schmin­kak­tio­nen und die Le­cke­reien am Außen­stand bat sie um eine Spende zu­guns­ten des Kin­der­schutz­bun­des. Nicht nur Har­tes, auch ei­nige Scheine wan­der­ten auf diese Weise in die Spen­den­box. "­Schon vor Be­ginn des Geis­ter­shop­pings hatte sich kurz­fris­tig eine große Gruppe an­ge­mel­det, die sich für eine Party schmin­ken las­sen woll­ten. Für ih­ren Spen­den­bei­trag ha­ben wir un­sere Ak­tion gerne et­was vor­ge­zo­gen", so San­dra Maw­son, die sich mit ih­rem ge­sam­ten Team eben­falls gru­se­lig ge­schminkt hat­te. Viel Freude be­scherte das Geis­ter­shop­ping ins­be­son­dere den jüngs­ten Be­su­chern. Et­was län­ger auf den Bei­nen blei­ben und mit Hal­lo­ween-Kostü­men in Be­glei­tung der El­tern durch die Stadt zie­hen, das kam bei den Kin­dern gut an. Während der Nach­wuchs spie­le­risch un­ter­wegs war, nutz­ten die El­tern den Abend zum Ge­spräch mit Be­kann­ten und Freun­den an den Stän­den vor den Ge­schäf­ten oder auch zu ei­nem Ein­kauf – und so avan­cierte der Abend zu ei­nem Ak­ti­ons­tag "von Schöt­ma­ra­nern für Schöt­ma­ra­ner", bei dem natür­lich auch Gäste und Be­suu­cher aus be­nach­bar­ten Or­ten gern ge­se­hen wa­ren. Mit et­was (räum­li­chen) Ab­stand zum Zen­trum Schöt­mars be­trach­tete Sa­scha Kor­wes vom Rei­se­büro Jan­ski am Bahn­hof das geis­ter­li­che Trei­ben. "Wir wa­ren zwar nicht mit­ten­drin, aber im­mer­hin da­bei – und das ist uns wich­tig. Wer be­haup­tet, dass in Schöt­mar nichts los ist, muss sich zunächst mal an die ei­gene Nase fas­sen. Auf­ste­hen und mit­ma­chen, dann geht auch was", sagte er im Ge­spräch mit die­ser Zei­tung. Am La­ger­feuer vor der Tür spra­chen er, seine Frau Laura und Ma­ga­rete Jan­ski mit vie­len Gäs­ten und Be­su­chern. Man­cher mag an­ge­sichts des nass­kal­ten Wet­ters da­bei an ferne (Reise-) Ziele ge­dacht ha­ben. (Wei­tere Bil­der in un­se­rer On­line-Aus­gabe "ww­w.lippe-ak­tu­ell.­de")

vom 09.11.2016 | Ausgabe-Nr. 45A

