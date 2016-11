Custombike-Show im Messezentrum

Weltweit größte Messe für umgebaute Motorräder vom 2. bis 4. Dezember

Kreis Lip­pe/­Bad Sal­zu­flen. Be­reits zum zwölf­ten Mal tref­fen sich Mo­tor­r­ad­ver­rückte und Cu­sto­mi­zer aus der gan­zen Welt zur Cu­stom­bike-Show in Bad Sal­zu­flen. Vom Frei­tag, 2. De­zem­ber, bis ein­sch­ließ­lich Sonn­tag, 4. De­zem­ber, wer­den in den vier Mes­se­hal­len annähernd 800 ver­edelte Ma­schi­nen zu be­stau­nen sein und mehr als 300 Fir­men prä­sen­tie­ren auf ü­ber 23.000 Qua­drat­me­tern Aus­stel­lungs­fläche al­les rund um das In­di­vi­dua­li­sie­ren vom Mo­torrä­dern.

Spek­ta­kulär wird das Fi­nale der In­ter­na­tio­na­len Deut­schen Meis­ter­schaft im Cu­stom­bike-Buil­ding, bei dem gut 300 Teil­neh­mer mit ih­ren ein­zig­ar­ti­gen Bikes um Ti­tel und Tro­phäen in 18 Ka­te­go­rien an­tre­ten. Auch die in ei­ner ei­ge­nen Mes­se­halle statt­fin­dende Son­ders­how "Save the Chop­per­s" wird für Auf­se­hen sor­gen. Von der ori­gi­nal­ge­treuen Cap­tain-Ame­rica-Re­plika aus dem Kult­strei­fen Easy Ri­der bis hin zu mehr als drei Me­ter lan­gen Schwe­den-Chop­pern wer­den mehr als 25 Feu­er­stühle in Szene ge­setzt. Das Rah­men­pro­gramm ga­ran­tiert beste Un­ter­hal­tung. Henny Kro­eze und sein Team wer­den mit hals­bre­che­ri­schen Manö­vern die Steil­wand ent­lang­ja­gen. Alle Tat­toofans kön­nen sich auf die erst­mals be­ste­hende "Tat­too Area" freu­en. Vor Ort wer­den Sina Mi­nou, Ju­lia Jas­min Rühle, Da­niel Krause und Ingo Kan­to­rek sein, alle durch ihre TV-Pro­mi­nenz ü­ber die Cu­stom­bike-Szene hin­aus be­kannt. Wei­tere At­trak­tio­nen, wie Bo­dypain­ting-Vor­führun­gen, die Wahl der Miss Cu­stom­bi­ke, der ex­klu­sive Auf­tritt der Fuel Girls, Mo­tror­rad-Welt­pre­mie­ren, der Build-Da-Fuk­ker-Con­test, zahl­rei­che Cu­stom­bike-Prä­sen­ta­tio­nen und vie­les mehr run­den das ab­wechs­lungs­rei­che Show­pro­gramm ab. Der Eu­ro­pean Bi­ker Build-Off stellt einen der Höhe­punkte der Cu­stom­bike-Show dar. Zwei Teams aus un­ter­schied­li­chen Na­tio­nen tre­ten mit je ei­nem Show­bike ge­gen­ein­an­der an. Das Sys­tem des Bi­ker Build-Off ist be­kannt: Die bei­den Teams ha­ben drei Tage Zeit, um live vor den Mes­se­be­su­chern je­weils ein Cu­stom­bike fer­tig zu stel­len. Der Sie­ger in die­sem span­nen­den Du­ell wird am Sonn­tagnach­mit­tag prä­miert. Die­ses Jahr darf man sich auf die Schrau­berkünste von Mar­tin Be­cker (MB Cy­cles, Hei­del­berg) und Ni­co­las Pi­geyre (Es­te­ves Mo­tor­cy­cles De­si­gn, Frank­reich) freu­en. Seit 2001 baut Ma­rin Be­cker pro­fes­sio­nell Mo­torrä­der und ist da­bei kei­nem Stil und kei­ner Ba­sis ver­pflich­tet. Auf der Cu­stom­bike-Show 2015 ging der Ti­tel "­Best Chop­per" für einen Ya­maha-XS-650-Um­bau nach Hei­del­berg. Ni­co­las Pi­geyre wurde durch den Bau der Spindle-Rah­men und der EMD-Rib­bed Guss­teile welt­weit be­kannt. Seit­her tritt er mit sei­ner EMD-Fa­mily auf Büh­nen wie der "To­kyo Mo­tor Show" oder der "­Born Free Show" in den USA auf. Span­nend wird es aber nicht nur für Mo­tor­rad­bau­er, son­dern auch für die Be­su­cher. An den drei Mes­se­ta­gen wer­den ex­klu­sive Preise im Ge­samt­wert von ü­ber 35.000 Euro ver­lost. Geöff­net ist am 2. De­zem­ber von 12 bis 20 Uhr, am Sams­tag von 10 bis 18 Uhr und am Sonn­tag von 10 bis 17 Uhr. Eine Ta­ges­karte kos­tet 14 Eu­ro, eine Dau­er­karte 25 Eu­ro. Kin­der bis 12 Jahre ha­ben freien Ein­tritt.

vom 09.11.2016 | Ausgabe-Nr. 45A

