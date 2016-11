Geistershopping in Schötmar – Wenn der Einkaufsbummel zum Erlebnis wird

Schaurig-schöne Einkaufsatmosphäre

Bad Sal­zu­flen-Schöt­mar (no­k). Künst­li­cher Ne­bel zog durch die Be­ga­straße, aus Laut­spre­chern wa­ren gru­se­lige Stim­men und Geräu­sche zu hören, spär­li­che Be­leuch­tung und Feu­er­töpfe vor teil­weise ge­spens­tisch de­ko­rier­ten Lä­den, ver­klei­dete und ge­schminkte Men­schen schlen­der­ten durchs Zen­trum Schöt­mars und auch das Wet­ter hatte sich am ver­gan­ge­nen Sams­tag der schau­ri­gen Ku­lisse des Geis­ter­shop­pings an­ge­passt.

Von 18 bis 23 Uhr lu­den ei­nige Ge­schäfte zum abend­li­chen Ein­k­aus­bum­mel, ins­be­son­dere aber auch zu ei­nem Treff­punkt für Schöt­ma­ra­ner ein. Nicht nur in den geöff­ne­ten Ge­schäf­ten gab es viele Ak­tio­nen und Pro­zen­te, son­dern auch draußen vor Türen an Ti­schen und im­pro­vi­sier­ten The­ken. „Wir kön­nen und wol­len mit die­ser Shop­pingak­tion kei­nes­falls mit den großen Ober­zen­tren kon­kur­rie­ren. Wir wol­len aber un­se­ren Stamm­kun­den, den Schöt­ma­ra­nern und natür­lich auch in­ter­es­sier­ten Gäs­ten einen ab­wechs­lungs­rei­chen und kom­mu­ni­ka­ti­ven Abend bie­ten“, er­läu­terte Jo­chen Heid­b­re­der als Vor­sit­zen­der des ver­an­stal­ten­den Bür­ger­ver­eins das Prin­zip des Geis­ter­shop­pings. Ge­nau des­halb misst er den Er­folg die­ses Ak­ti­ons­ta­ges auch nicht aus­sch­ließ­lich an Be­su­cher­zah­len und tem­porären Um­satz­zah­len. „Es hät­ten si­cher ein paar Be­su­cher mehr sein kön­nen, die Stim­mung war aber sehr gut“, er­klärte er ge­genü­ber Lippe ak­tu­ell.

Wei­tere Ein­drü­cke vom „Ak­ti­ons­tag von Schöt­ma­ra­nern für Schöt­ma­ra­ner“ in un­se­rer Mitt­wo­ch­aus­ga­be.

von Norbert Köster [nk] | vom 05.11.2016 | Ausgabe-Nr. 44B

Drucken | Versenden