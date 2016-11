Horror-Stück mit Gänsehaut-Garantie

"Amber Hall"– Mystery-Thriller mit bekannten Film- und Fernsehstars

Bad Sal­zu­flen (la). "Hor­ror trifft Büh­ne: War das dunkle Genre bis­her dem Kino vor­be­hal­ten, be­tritt mit ‚Am­ber Hall der Schre­cken das Thea­ter und treibt den Puls des Pu­bli­kums in die Höhe. Ge­nießen Sie die Kunst des Gru­selns!": So kün­digt eine Pres­se­mel­dung des Ver­an­stal­ters an, was am Frei­tag, 11. No­vem­ber, um 19.30 Uhr im Kur- und Stadt­thea­ter an der Park­straßezu er­war­ten ist: Der Mys­tery-Hor­ror-Thril­ler "Am­ber Hall" von Lars Lie­nen in ei­ner In­sze­nie­rung für die Thea­ter­gast­spiele Für­th. Mit­wir­kende sind die aus Film und Fern­se­hen be­kann­ten Jes­sica Boehrs, Maike von Bre­men, Tat­jana Bla­cher, Frie­de­rike Sipp und Al­le­gra Cur­tis. Kar­ten im Vor­ver­kauf zu 16 bis 29 Euro gibt es an der Thea­ter­kasse der Kur­ver­wal­tung, Te­le­fon 05222/952909, und bei der Bür­ger­be­ra­tung im Rat­haus.

Of­fen­bar hat das Schick­sal ein Ein­se­hen mit den jun­gen Frauen Emily und Alan­na. Die bei­den Schwes­tern er­ben ein Jahr nach dem ge­walt­sa­men Tod ih­rer El­tern ein un­glaub­li­ches Ver­mö­gen. Mit dem Kauf des lu­xu­riö­sen Her­ren­hau­ses "Am­ber Hall" samt Be­diens­te­ten schei­nen sich end­lich all ihre Träume von ei­nem sor­gen­freien Le­ben zu er­fül­len. Doch schon nach kur­zer Zeit ver­set­zen merk­wür­dige Ge­scheh­nisse Emily in Angst und Schre­cken und las­sen sie mehr und mehr an ih­rem Ver­stand zwei­feln. Bis sich schließ­lich das düs­tere Ge­heim­nis von "Am­ber Hall" of­fen­bart. Doch da ist es be­reits zu spät. Bei den Zu­schau­ern macht sich zu­neh­mend Un­be­ha­gen breit, er­klären die Ver­an­stal­ter: "­Kla­vier­mu­sik und tra­gi­sche Oper­na­rien schüren die dichte At­mo­s­phäre des Grau­ens, al­les wirkt be­drü­ckend, be­drän­gend und be­klem­mend. Lang­sam kul­mi­niert die Stim­mung. Was ist es nur, das Emily ver­folgt? Wel­cher Schre­cken wohnt in Am­ber Hall? Emi­lys Freun­din und An­wäl­tin Faith fin­det es her­aus: Am­ber Hall ist ein Haus des To­des." Das En­sem­ble be­steht nicht nur aus bes­tens aus­ge­bil­de­ten Schau­spie­le­rin­nen, die re­nom­mierte Schau­spiel­schu­len ab­sol­viert ha­ben, son­dern alle sind auch durch be­liebte Fern­seh­se­rien ei­nem größe­ren Pu­bli­kum be­kannt ge­wor­den. So gehört Maike von Bre­men zu den be­kann­tes­ten jun­gen deut­schen Schau­spie­le­rin­nen und spielte sich mit vie­len Hauptrol­len in di­ver­sen Se­rien und Fil­men in die Her­zen ih­res Pu­bli­kums. Jes­sica Boehrs ist die Hoch­zeits­pla­ne­rin "An­drea Herbst" in der er­folg­rei­chen ZDF-Reihe "­Kreuz­fahrt ins Glück" und hat un­ter an­de­rem in et­li­chen Fern­seh­se­rien und Fern­seh­fil­men mit­ge­wirkt. Al­le­gra Cur­tis ist Toch­ter gleich zweier berühm­ter El­tern: der Hol­ly­wood-Le­gende Tony Cur­tis und der Schau­spie­le­rin Chris­tine Kauf­mann. Tat­jana Bla­cher spielte von 1991 bis 1993 in der "­Lin­den­straße" und war und ist in Fern­seh­se­rien wie "Ta­tor­t" oder "­Po­li­zei­ruf 110" ei­nem großen Pu­bli­kum be­kannt. Und Frie­de­rike Sipp machte vor al­lem durch die Rolle der Jana Brand­ner in der Se­rie "­Ver­bo­tene Lie­be" auf sich auf­merk­sam.

vom 05.11.2016 | Ausgabe-Nr. 44B

