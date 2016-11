Mehr Planungssicherheit

Verbesserungen für Personal und Studierende

Kreis Lip­pe. Das Land hat mit den Hoch­schu­len eine neue Ver­ein­ba­rung ge­trof­fen, die auch für die lip­pi­schen Hoch­schu­len mehr Pla­nungs­si­cher­heit be­deu­tet. Statt mit schwan­ken­den pro­jekt­be­zo­ge­nen Mit­teln kön­nen die Fach­hoch­schule Ost­west­fa­len-Lippe und die Hoch­schule für Mu­sik in Det­mold mit fes­ten Sum­men kal­ku­lie­ren. Das be­deute bis zur Jahr 2021 Pla­nungs­si­cher­heit, be­rich­tet der lip­pi­sche Land­tags­ab­ge­ord­nete Dr. Den­nis Ma­el­zer (SPD).

Die Grund­fi­nan­zie­rung der Hoch­schu­len werde ge­stärkt, in­dem Hoch­schul­pakt­mit­tel und Mit­teln für die Leh­rer­aus­bil­dung vers­te­tigt und in die Haus­halte der Hoch­schu­len ver­la­gert wür­den. "Als ers­tes Bun­des­land vers­te­ti­gen wir da­mit Teile der Hoch­schul­pakt­mit­tel und stel­len sie dau­er­haft zur Ver­fü­gung. Zu­dem ü­ber­nimmt das Land Ta­rif- und Miet­stei­ge­run­gen", er­läu­tert Ma­el­zer. Ziel sei es, dass die Hoch­schu­len si­cher pla­nen und mehr un­be­fris­tete Stel­len ein­rich­ten kön­nen. Mit der Vers­te­ti­gung von Hoch­schul­pakt­mit­teln sei Nord­rhein-West­fa­len bun­des­weit Vor­rei­ter. Da­von pro­fi­tiere auch die Wis­sen­schaft in Lip­pe. Die Vers­te­ti­gungs­mit­tel stei­gen jähr­lich. In 2017 kann die Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lippe mit 873.000 Euro rech­nen. Bis zum Jahr 2020 wer­den die Vers­te­ti­gungs­mit­tel auf knapp 3,5 Mil­lio­nen Euro an­wach­sen. Zwi­schen 2017 und 2020 wird die Fach­hoch­schule auf die­sem Weg ins­ge­samt mehr als 8,7 Mil­lio­nen Euro er­hal­ten. Die Det­mol­der Hoch­schule für Mu­sik kann ins­ge­samt mit mehr als 890.000 Euro rech­nen. Die Mit­tel stei­gen von 89.200 Euro in 2017 auf knapp 357.000 Euro in 2020. "­Die Hoch­schu­len ha­ben sich im Ge­gen­zug dazu be­reit er­klärt, Dau­er­stel­len zu schaf­fen, Teil­zeit­stu­diengänge ein­zu­rich­ten und Ab­bruch­quo­ten zu sen­ken", so der SPD-Po­li­ti­ker, der Mit­glied im Wis­sen­schafts­aus­schuss des Land­ta­ges ist. Da­mit bringe die Hoch­schul­ver­ein­ba­rung nicht nur Pla­nungs­si­cher­heit für die Hoch­schu­len, son­dern auch Ver­bes­se­run­gen für Per­so­nal und Stu­die­ren­de.

