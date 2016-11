Den Traum vom Eigenheim

Lippischer Immobilientag im Ziegeleimuseum

Kreis Lip­pe. Für al­le, die vom ei­ge­nen Haus oder den ei­ge­nen vier Wän­den träu­men, aber auch für Ka­pi­tal­an­le­ger prä­sen­tie­ren die Spar­kas­sen in Lippe be­reits zum 14. Mal den Lip­pi­schen Im­mo­bi­li­en­tag. Er fin­det am mor­gi­gen Sonn­tag, 6. No­vem­ber, tra­di­tio­nell auf dem Gelände des Zie­ge­lei­mu­se­ums in Lage statt. Die Aus­stel­lung ist von 11 Uhr bis 17 Uhr geöff­net. Der Ein­tritt ins Mu­seum ist aus An­lass der Ver­an­stal­tung frei.

Mehr als 400 Ob­jekte ha­ben die Im­mo­bi­li­enex­per­ten für Lippe im Vor­feld der Aus­stel­lung für die Prä­sen­ta­tion auf­be­rei­tet. Da reicht das An­ge­bot vom Bau­grund­stück ü­ber die Ei­gen­tums­woh­nung und das Ein­fa­mi­li­en­haus bis hin zum großen Mehr­fa­mi­li­en­haus. "Im­mo­bi­lien sind wei­ter­hin wert­sta­bil und die Zin­sen sind im­mer noch auf ei­nem his­to­risch nied­ri­gem Ni­veau. Des­halb lohnt sich der Er­werb ei­ner Im­mo­bi­lie so­wohl für den Ei­gen­nut­zer als auch für den In­ves­tor", in­for­mierte Bodo Schil­ling, Ab­tei­lungs­lei­ter Im­mo­bi­li­enCen­ter der Spar­kasse Lem­go. Es ist fest­zu­stel­len, dass die Preise in Bal­lungs­ge­bie­ten wei­ter stei­gen. Die seit ge­rau­mer Zeit sehr güns­ti­gen Fi­nan­zie­rungs­be­din­gun­gen las­sen viele Mie­ter ak­tu­ell ü­ber den Schritt zum Im­mo­bi­li­en­be­sitz nach­den­ken. Die Mie­ten sind oft­mals höher als die zu er­war­ten­den Fi­nan­zie­rungs­ra­ten. Auch die staat­li­che Wohn-Ries­ter-För­de­rung darf nicht ver­ges­sen wer­den. Es ist sinn­voll, die ei­gene Al­ters­vor­sorge auf meh­rere Säu­len zu ver­tei­len. Die ei­gen­ge­nutzte Im­mo­bi­lie ist ein wich­ti­ges Ele­ment der op­ti­ma­len Al­ters­vor­sor­ge.

vom 05.11.2016 | Ausgabe-Nr. 44B

