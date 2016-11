Bergstadt setzt sich hohe Ziele

Als erste lippische Kommune dem Klimapakt beigetreten

Oer­ling­hau­sen (r­to). Der Kreis Lippe hat sich zum Ziel ge­setzt, bis zum Jahr 2050 kli­ma­neu­tral zu sein und so­mit einen großen Bei­trag zu ei­ner bes­se­ren Um­welt zu leis­ten. Um dies zu er­rei­chen, gibt es den Kli­ma­pakt. Die­sem kön­nen Pri­vat­per­so­nen, Ver­ei­ne, die Wirt­schaft und Kom­mu­nen bei­tre­ten. Die Stadt Oer­ling­hau­sen ist jetzt die erste lip­pi­sche Kom­mu­ne, die die­sem Pakt bei­ge­tre­ten ist. In der Sit­zung des Um­weltaus­schus­ses am 1. Juni 2016 wurde die Mit­glied­schaft im Kli­ma­pakt Lippe be­schlos­sen. Jetzt kam ei­gens der Land­rat in die Berg­stadt um die­sem Bei­tritt ent­spre­chend zu wür­di­gen.

Mit der of­fi­zi­el­len Ü­ber­gabe der Bei­tritts­ur­kunde an die Stadt Oer­ling­hau­sen , un­ter­strich Land­rat Dr. Axel Leh­mann am Don­ners­tag, wie wich­tig ihm die­ser Bei­tritt und die Ziele des Klim­pak­tes sind. Als eine von 22 aus­ge­wähl­ten Kom­mu­nen in ganz Deutsch­land will der Kreis Lippe zei­gen, was mög­licht. "Dazu braucht es aber noch viele wei­tere Kom­mu­nen und Pri­vat­per­so­nen, die mit­ma­chen. Je größer die­ser Kreis wird, um so er­folg­rei­cher wer­den wir. Hier soll ein Netz­werk auf­ge­baut wer­den, bei dem alle Be­tei­lig­ten mit­ein­an­der ar­bei­ten und ihr Han­deln und Wis­sen tei­len", sagte Dr. Leh­mann bei dem Ter­min. Mit dem Bei­tritt zu Kli­ma­pakt hat die Stadt jetzt auch Zu­griff auf einen Kli­ma­ma­na­ger der für alle Fra­gen zu­stän­dig ist. Dies, so Bür­ger­meis­ter Dirk Becker, sei vor al­lem bei dem an­ste­hen­den Pro­jekt des Kli­maquar­tiers Süd­stadt von Vor­teil. "Oer­ling­hau­sen ist von Na­tur aus schon breit und gut auf­ge­stellt, wenn es um Al­ter­na­ti­ven geht. Nicht nur mit dem Fern­wär­me­netz, auch die in­no­va­tive Stromer­zeu­gung hat hier be­reits Tra­di­tion. Als nächs­tes Thema kommt dann der Mo­bi­litäts­be­reich mit der CO2 Re­du­zie­rung auf uns zu. Die Un­ter­stüt­zung durch den Kli­ma­ma­na­ger und die För­de­run­gen auf die­sen Ge­bie­ten zei­gen, dass wir auf ei­nem gu­ten Weg sind in Oer­ling­hau­sen", so der Bür­ger­meis­ter. Mit den Ak­ti­vitäten wolle man Flagge zei­gen und die Bür­ger der Stadt ü­ber­zeu­gen und mit­n­he­men, sagte er wei­ter.

vom 05.11.2016 | Ausgabe-Nr. 44B

