Sportbund lädt ein

Det­mold. Aus ak­tu­el­lem An­lass lädt der Kreiss­port­bund Lippe am Mitt­woch den 9. No­vem­ber zu ei­ner In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung "­Re­has­port, Be­wegt ge­sund blei­ben in NR­W" ins Kreis­haus ein. Ge­rade die lver­gan­ge­nen Mo­nate wa­ren im Hand­lungs­feld Re­ha­bi­li­ta­tion von Ver­än­de­run­gen ge­prägt. Aus die­sem Grund ste­hen ab 19 Uhr ver­schie­dene The­men wie die Durch­führungs- und Ver­gütungs­ver­ein­ba­run­gen mit Kos­ten­trä­gern, Ant­wor­ten auf Häu­fig ge­stellte Fra­gen (FAQ) aus der Ver­ein­spra­xis, die Ge­sund­heits- und So­zi­al­po­li­tik und de­ren Be­deu­tung für den Re­ha­bi­li­ta­ti­onss­port, In­for­ma­tio­nen zu spe­zi­el­len Ziel­grup­pen, The­men­fel­dern und Ein­zela­spek­ten im Re­ha­bi­li­ta­ti­onss­port auf dem Pro­gramm. Fer­ner ist ein Er­fah­rungs­aus­tausch ge­plant, bei dem auch An­re­gun­gen aus den Ver­ei­nen sowi e Qua­li­fi­zie­rungs­maß­nah­men in NRW auf­ge­grif­fen wer­den kön­nen.

vom 05.11.2016 | Ausgabe-Nr. 44B

Drucken | Versenden