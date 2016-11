Dynamischer Herbstarbeitsmarkt

Arbeitslosenquote sinkt im Oktober weiter auf 6,6 Prozent

Kreis Lip­pe. Die Ent­wick­lung auf dem lip­pi­schen Ar­beits­markt bleibt wei­ter­hin er­freu­lich. Ge­genü­ber dem Vor­mo­nat ist die Zahl der Ar­beits­lo­sen um 203 Per­so­nen ge­sun­ken, so dass der­zeit 12.017 Men­schen in Lippe ohne Ar­beit sind. Ak­tu­ell be­trägt die Quote 6,6 Pro­zent. Die Ar­beit­ge­ber im Kreis Lippe mel­de­ten im Ok­to­ber 735 neue Ar­beits­stel­len, das wa­ren 138 mehr als vor ei­nem Jahr. Seit Jah­res­be­ginn wur­den 6.276 Ar­beits­kräfte neu nach­ge­fragt, ge­genü­ber dem Vor­jah­res­zeit­raum ist das ein Zu­wachs von 548 oder zehn Pro­zent. Am Mo­nats­ende wa­ren 1.923 Stel­len zur Be­set­zung of­fen.

Heinz Thie­le, Lei­ter der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur, freut sich, dass die Herbst­be­le­bung, die be­reits im Vor­mo­nat ein­ge­setzt hat­te, wei­ter­hin greift. "­Die Ein­stel­lungs­chan­cen sind zum Herbst im­mer be­son­ders gut. Nach den Som­mer­fe­rien stel­len die Per­so­nal­ver­ant­wort­li­chen in den Un­ter­neh­men ver­mehrt ein – natür­lich Aus­zu­bil­dende -, aber auch Fach­per­so­nal al­ler Art. Ne­ben der ty­pi­schen Herbst­be­le­bung zeigt sich die Kon­junk­tur seit lan­ger Zeit sta­bil. Ins­be­son­dere die nied­ri­gen Zin­sen wir­ken po­si­tiv auf den in­län­di­schen Kon­sum und die Auf­trags­bücher der Hand­wer­ker sind voll. Diese Ef­fekte wir­ken sich auf dem Ar­beits­markt mit sin­ken­den Ar­beits­lo­sen­zah­len aus­." Wich­tig ist es auch, dass der Win­ter mög­lichst mild bleibt, da­mit in den Außen­be­ru­fen gut wei­ter­ge­ar­bei­tet wer­den kann. In der Win­ter­sai­son ver­ur­sacht schlech­tes Wet­ter häu­fig Ar­beit­s­pau­sen bei den Un­ter­neh­men im Bau­ge­werbe und an­de­ren wit­te­rungs­ab­hän­gi­gen Wirt­schafts­be­rei­chen. Mit Sai­son-Kurz­ar­bei­ter­geld und er­gän­zen­den Leis­tun­gen kön­nen Ar­beit­ge­ber des Bau­ge­wer­bes, des Dach­decker­hand­werks und des Gar­ten-, Land­schafts- und Sport­platz­baus vom 1. De­zem­ber bis 31. März sai­son­be­dingte Kün­di­gun­gen ver­mei­den. Für Be­triebe des Gerüst­bau­ge­wer­bes be­ginnt die Schlecht­wet­ter­zeit be­reits am ers­ten No­vem­ber. Die Agen­tur kann Sai­son-Kurz­ar­bei­ter­geld als Ent­gel­ter­satz für die Aus­fall­stun­den der Ar­beit­neh­mer zah­len, wenn aus wirt­schaft­li­chen un­d/o­der Wit­te­rungs­grün­den nicht ge­ar­bei­tet wer­den kann und keine Ar­beits­zeit­gut­ha­ben vor­han­den sind. Er­gän­zende mög­li­che Leis­tun­gen sind Zu­schuss-Win­ter­geld und Mehr­auf­wands-Win­ter­geld. In­for­ma­tio­nen bie­tet die Ar­beit­s­agen­tur im In­ter­net un­ter ww­w.­ar­beit­s­agen­tur.de oder te­le­fo­nisch un­ter der Ruf­num­mer (02921) 106-732. Im Ok­to­ber mel­de­ten sich im Kreis Lippe 2.177 Per­so­nen neu oder wie­der ar­beits­los; 2.387 Frauen und Män­ner mel­de­ten sich im ak­tu­el­len Mo­nat aus der Ar­beits­lo­sig­keit ab. Im Rechts­kreis SGB III (Ver­si­che­rungs­be­reich, Agen­tur für Ar­beit Det­mold) liegt die Ar­beits­lo­sig­keit im Ok­to­ber bei 3.137, das sind 92 Per­so­nen we­ni­ger als im Vor­mo­nat und zu­gleich 204 we­ni­ger als im Vor­jah­res­mo­nat. Im Rechts­kreis SGB II (Grund­si­che­rung, Job­cen­ter Lip­pe) gab es im Ok­to­ber 8.880 Ar­beits­lo­se. Das ist ein Mi­nus von 111 Per­so­nen ge­genü­ber Sep­tem­ber. Im Ver­gleich zum Ok­to­ber 2015 sind es 239 Ar­beits­lose we­ni­ger. Die an­tei­lige SGB-III-Ar­beits­lo­sig­keit liegt nun­mehr bei 1,7 Pro­zent; die an­tei­lige SGB-II-Ar­beits­lo­sig­keit bei 4,9 Pro­zent. Die Ju­gend­ar­beits­lo­sig­keit (un­ter 25 Jah­ren) nahm im Ver­gleich zum Vor­mo­nat um 182 Per­so­nen oder 12,2 Pro­zent auf 1.310 junge Frauen und Män­ner ab. Die al­ter­ss­pe­zi­fi­sche Ar­beits­lo­sen­quote liegt ak­tu­ell bei 6,3 Pro­zent. Bei den ü­ber 50-Jäh­ri­gen blieb die Ar­beits­lo­sen­zahl im Ok­to­ber ge­genü­ber Sep­tem­ber na­hezu un­ver­än­dert (plus eine Per­son). Hier liegt die Ar­beits­lo­sen­quote un­ver­än­dert bei 5,7 Pro­zent. Im Ok­to­ber des Vor­jah­res lag die Quote noch bei 6,4 Pro­zent. Die Zahl der Lang­zeit­ar­beits­lo­sen re­du­zierte sich im Ver­gleich zum Vor­mo­nat um 30 Per­so­nen und liegt ak­tu­ell bei 5.416. Im Ver­gleich zum Ok­to­ber 2015 sind es al­ler­dings 376 Frauen und Män­ner we­ni­ger bzw. 6,5 Pro­zent. Ak­tu­ell sind 2.793 aus­län­di­sche Ar­beit­neh­mer von Ar­beits­lo­sig­keit be­trof­fen. Das sind 365 Per­so­nen bzw. 15 Pro­zent mehr als im Ok­to­ber vor ei­nem Jahr, was ein­mal mehr in Zu­sam­men­hang steht mit den ge­flüch­te­ten Men­schen in Lip­pe. In den ein­zel­nen Dienst­stel­len des Agen­tur­be­zir­kes Det­mold stel­len sich die Ar­beits­lo­sen­quo­ten auf­stei­gend sor­tiert fol­gen­der­maßen dar: Ge­schäfts­stelle Lemgo (5,1 Pro­zent), Ge­schäfts­stelle Blom­berg (6,1 Pro­zent), Ge­schäfts­stelle Bad Sal­zu­flen (6,9 Pro­zent), Haupt­agen­tur Det­mold (7,3 Pro­zent). Ver­gleichs­weise güns­tig ent­wi­ckelte sich so­mit die Ar­beits­lo­sig­keit in Det­mold, wo der Be­stand an Ar­beits­lo­sen ge­genü­ber dem Vor­jah­res­mo­nat um fünf Pro­zent fiel. Dem ge­genü­ber steht die Ent­wick­lung in Lemgo mit ei­ner Ab­nahme von zwei Pro­zent.

vom 05.11.2016 | Ausgabe-Nr. 44B

