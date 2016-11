"Alt-Oerlinghausen" im Bild

Kalender des Lions Clubs vereint Fotos und Geschichten

Oer­ling­hau­sen (k­d). Be­reits zum vier­ten Mal gibt der Li­ons-Club Oer­ling­hau­sen einen Jah­res­ka­len­der her­aus. Dafür ha­ben der Jour­na­list Horst Biere und Karl Bang­hard, Lei­ter des Ar­chäo­lo­gi­schen Frei­licht­mu­se­ums, his­to­ri­sche Fo­to­mo­tive aus­ge­wählt.

Ein­drucks­volle Mo­tive neh­men den Be­trach­ter mit auf eine Zeit­reise in frühere Jahr­hun­der­te. Sie zei­gen die Schön­heit der Na­tur und das All­tags­le­ben der Men­schen in dem klei­nen Kirch­dorf am Teu­to­bur­ger Wald. Eine echte Fo­to­ra­rität ist schon das Ti­tel­bild, das von Fe­ri­engäs­ten als Post­karte ver­schickt wur­de. Eine Auf­nahme von der Nord­seite des Töns­bergs, des­sen Mitte die Haupt­straße mit dem heu­ti­gen Park­platz am Amts­gar­ten zeigt. Aus dem Jahr 1903 stammt ein Foto des Sche­ren­krugs, der im Zuge des Aus­baus der B 66 bald kom­plett ab­ge­ris­sen sein wird. Es war wahr­schein­lich die Gast­stätte mit den häu­figs­ten Pro­mi­nen­ten­be­su­chen. Der lip­pi­sche Dich­ter und Frei­heits­kämp­fer Fer­di­nand Frei­li­grath fei­erte hier seine Rück­kehr aus dem eng­li­schen Exil. Frau­en­recht­le­rin Ma­ri­anne We­ber fei­erte im Sche­ren­krug ihre Hoch­zeit mit dem be­kann­ten So­zio­lo­gen Max We­ber. Und Adolf Hit­ler trat hier 1933 im Wahl­kampf auf – ein un­rühm­li­cher, aber ein his­to­ri­scher Fakt. "Fas­zi­na­tion Flie­gen"– ein Foto aus dem Ende der 1920er Jah­ren – schmückt den Mo­nat April. Viele Hände wur­den sei­ner­zeit benötigt, um ein Se­gel­flug­zeug auf die Flie­ger­kup­pen, einen Hü­gel­kamm des Bark­hau­ser Ber­ges, zu schie­ben. "­Die Bank im Kauf­haus" ist das Mo­nats­blatt Mai be­ti­telt; in alt­ein­ge­ses­se­ner Kauf­la­den lag hier an der Ecke, wo die Ta­bak­gasse auf die Haupt­straße mün­det. Die "Fürst­li­che Lei­he­kasse und Lan­des­s­par­kas­se"– eine Vor­läu­fe­rin der Kreiss­par­kasse – hatte hier eine Fi­liale ein­ge­rich­tet. Das Foto ist eine der ers­ten Oer­ling­hau­ser Straßens­ze­nen, die um 1900 im Bild fest­ge­hal­ten wur­de. Diese und acht wei­tere his­to­ri­sche Fo­tos wur­den zum neuen Ka­len­der zu­sam­men­ge­fasst. Der Li­ons Club dankte Wer­ner Hölt­ke, Karl-Heinz Kal­d­in­ski und Wer­ner No­wak, die Ra­ritäten aus ih­ren Ar­chi­ven zur Ver­fü­gung ge­stellt ha­ben. Je­des Bild ist mit ei­ner klei­nen Ge­schichte ver­se­hen, für die Horst Biere und Karl Bang­hard in Klein­ar­beit viel re­cher­chiert. Die Auf­lage des Ka­len­ders be­trägt 250 Ex­em­pla­re. Er ist für 16 Euro bei ver­schie­de­nen Ver­kaufs­stel­len wie zum Bei­spiel in der Oer­ling­hau­ser Buch­hand­lung Blu­me, bei der Al­li­anz-Ge­schäfts­stelle Wal­ter Knör­rich (Gold­straße in Hel­pup) und im LiLi-Bür­ger­la­den in Lipper­reihe er­hält­lich. Auch auf dem Oer­ling­hau­ser Weih­nachts­markt wird der Ka­len­der wie­der an­ge­bo­ten. Der Er­lös fließt an so­ziale und kul­tu­relle Zwe­cke in Oer­ling­hau­sen.

vom 02.11.2016 | Ausgabe-Nr. 44A

