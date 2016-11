"Detmold-Hawaii hin und zurück"

Kreismitarbeiter radeln über 23.000 km mit dem Rad zur Arbeit

Kreis Lip­pe. An dem bun­des­wei­ten Wett­be­werb der AOK und des All­ge­mei­nen Deut­schen Fahr­rad-Clubs (ADFC) "­Mit dem Rad zur Ar­beit", be­tei­lig­ten sich in die­sem Jahr 70 Mit­ar­bei­ter der lip­pi­schen Kreis­ver­wal­tung. In dem vier­mo­na­ti­gen Zeit­raum leg­ten sie da­bei ü­ber 23.000 Ki­lo­me­ter zurück. Das ent­spricht der dop­pel­ten Di­stanz zwi­schen Det­mold und Ha­waii. Ei­nige von ih­nen durf­ten jetzt zu­sam­men mit den lip­pi­schen Preisträ­gern der AOK Preise ent­ge­gen­neh­men.

Die Preise an die Kreis­mit­ar­bei­ter ü­ber­reichte der Land­rat Dr. Axel Leh­mann. "Es freut mich, dass wir die Teil­neh­mer­zahl im Ver­gleich zum Vor­jahr deut­lich stei­gern konn­ten. Be­ein­dru­ckend ist, dass die Mit­ar­bei­ter an 2430 Fahr­ta­gen ü­ber 23.000 Ki­lo­me­ter zur Ar­beit ge­ra­delt sin­d", er­klärte der Land­rat. "Je­der von ih­nen hat da­mit einen Bei­trag dazu ge­leis­tet, den An­teil des Rad­ver­kehrs am Ge­samt­ver­kehr zu stei­gern. Ge­rade auf kur­zen We­gen ist das Rad eine ö­ko­lo­gi­sche Mo­bi­litäts­al­ter­na­ti­ve, so ent­spricht ihre Fahr­leis­tung ei­ner CO2-Ein­spa­rung von ü­ber 3 Ton­nen", lobte er die Preisträ­ger. Der Preis für die meis­ten Fahr­tage in ei­ner Mann­schaft ging an das Team "­Ge­gen­Win­d" mit Ruth Lan­ger, Anja Szalat­nay, Det­lef Schultze und Her­mann Spal­ting. Sie ka­men auf stolze 264 Fahr­tage auf dem Rad. In der Ein­zel­wer­tung setzte sich Klaus Biere mit 78 Fahr­ta­gen durch. Die meis­ten Ki­lo­me­ter ra­delte Frauke Land­rock mit 1378 Ki­lo­me­tern Ge­samt­strecke. Zu­sätz­lich durf­ten sich drei Los­preisträ­ger ü­ber Preise freu­en. Ne­ben die­ser Ak­tion wird der Kreis Lippe im kom­men­den Jahr zu­sätz­lich an ei­nem wei­te­ren Wett­be­werb teil­neh­men. "Wir ha­ben die Mög­lich­keit, durch Ko­ope­ra­tion des Be­rei­ches Um­welt und Ener­gie mit der Rad­ver­kehrs­för­de­rung, in 2017 erst­ma­lig am Stadt­ra­deln teil­zu­neh­men. Hier­bei möch­ten wir mög­lichst viele lip­pi­sche Kom­mu­nen mit ein­be­zie­hen, um die Ak­tion kreis­weit zu ei­nem Er­folg zu ma­chen", er­klärt der Land­rat. Das Stadt­ra­deln ist eine bun­des­weite Ak­tion des Kli­mabünd­nis­ses und fin­det in 2017 zum zehn­ten Mal statt. Da­bei zählen nicht nur die Ki­lo­me­ter zur Ar­beit, son­dern alle in ei­nem drei­wöchi­gen Zeit­raum ge­fah­re­nen Rad­ki­lo­me­ter. Dann wer­den alle lip­pi­schen Bür­ger dazu auf­ge­ru­fen, mit dem Fahr­rad als CO2-neu­tra­lem Ver­kehrs­mit­tel einen Bei­trag zum Kli­ma­schutz und zur Rad­ver­kehrs­för­de­rung zu leis­ten.

vom 02.11.2016 | Ausgabe-Nr. 44A

