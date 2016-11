Einblicke für Ellen Stock

Besuch beim Bevölkerungsschutz Lippe

Kreis Lip­pe. Der Be­völ­ke­rungs­schutz des Krei­ses Lippe ist da, wenn es um den Schutz der Be­völ­ke­rung im Lip­per­land geht. Von der täg­li­chen Ar­beit vor Ort machte sich jüngst die Kreis­vor­sit­zende der lip­pi­schen SPD El­len Stock, ein Bild. Bei ih­rem Be­such im Feu­er­wehr­aus­bil­dungs- und Ret­tungs­dienst­zen­trum in Lem­go, be­kam sie eine um­fang­rei­che Ein­führung in die Ar­beit des Be­völ­ke­rungs­schut­zes durch des­sen Re­gie­be­triebs­lei­ter Mei­nolf Haa­se.

"Es ist in­ter­essant zu se­hen, wie die Ver­net­zun­gen zwi­schen Bund, Land und Kreis ver­lau­fen. Be­son­ders be­ein­druckt war ich aber von der Struk­tu­ren vor Ort. In Lemgo ar­bei­ten Leit­stel­le, die Lei­tung des Ret­tungs­diens­tes und die Ko­or­di­na­tion des Ka­ta­stro­phen­schut­zes stän­dig und eng zu­sam­men. So kann im Ernst­fall schnell ge­han­delt wer­den, da hier viele Kräfte ge­bün­delt sin­d", sagt El­len Stock Bei ei­nem Rund­gang, an dem auch der all­ge­meine Ver­tre­ter des lip­pi­schen Land­rats Jörg Dü­ning-Gast, teil­nahm be­staunte Stock un­ter an­de­rem das Feu­er­wehr­aus­bil­dungs­zen­trum, in dem Eh­ren­amt­li­che in der ef­fek­ti­ven Brand­bekämp­fung aus­ge­bil­det wer­den. El­len Stock, die sich als Kreis­vor­sit­zende der SPD im­mer wie­der für das Eh­ren­amt ein­setzt, lobt den Ein­satz der vie­len Eh­ren­amt­li­chen. "1,8 Mil­lio­nen eh­ren­amt­li­che Hel­fer sind in Deutsch­land für die Hilfe im Ka­ta­stro­phen­schutz aus­ge­bil­det. Sie be­wei­sen ihre Leis­tungs­fähig­keit im täg­li­chen Ein­satz als eine der wich­tigs­ten ak­ti­ven Res­sour­cen im Be­völ­ke­rungs­schutz. Hier kann und muss man al­len Eh­ren­amt­li­chen großen Dank aus­spre­chen. Ohne die Be­reit­schaft zu eh­ren­amt­li­cher Mit­ar­beit in den Or­ga­ni­sa­tio­nen wäre die Ein­satz­fähig­keit der Ein­hei­ten be­droht und die ak­tive Bür­ger­be­tei­li­gung im Sys­tem der In­ne­ren Si­cher­heit deut­lich we­ni­ger stark aus­ge­präg­t", so Stock. Am Ende ih­res Be­su­ches lud Re­gie­be­triebs­lei­ter Haase die SPD-Po­li­ti­ke­rin noch zu ei­nem Ta­ges­prak­ti­kum in der Not­ruf­zen­trale Feu­er­schutz/- und Ret­tungs­lei­t­stelle ein. Die­ser Ein­la­dung werde Stock An­fang nächs­ten Jah­res gerne nach­kom­men. Sie freue sich jetzt schon dar­auf auch einen ganz prak­ti­schen Ein­blick in den Ar­beit­sall­tag des Be­völ­ke­rungs­schut­zes zu er­lan­gen.

vom 02.11.2016 | Ausgabe-Nr. 44A

Drucken | Versenden