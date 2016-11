Sammlung der Kreisgräberfürsorge gestartet

Soldaten der Panzerbrigade 21 bis zum 18. November auf "Sammeltour"

Det­mol­d/­Kreis Lippe (r­to). Wie schon in den Vor­jah­ren, wird es auch in die­sem Jahr wie­der eine Haus- und Straßen­samm­lung des Volks­bun­des Deut­sche Kriegs­grä­ber­für­sorge ge­ben. Tra­di­tio­nell en­ga­gie­ren sich da­bei nicht nur Per­sön­lich­kei­ten aus der Po­li­tik, son­dern auch Ver­tre­ter aus Wirt­schaft, der Bun­des­wehr so­wie Pri­vat­per­so­nen für die Sa­che des Volks­bun­des. Zur Auf­takt­samm­lung am Sams­tag, 29. Ok­to­ber, tra­fen sich Land­rat Dr. Axel Leh­mann, der zweite Stell­ver­tre­ter des Land­ra­tes, Kurt Kal­kreu­ter, die stell­ver­tre­tende Bür­ger­meis­te­rin der Stadt Det­mold, An­ge­lika Kas­ten, Oberst­leut­nant Arz­bach als Ver­tre­ter der Bun­des­wehr, Gerd Berg­hahn (Vi­ze­prä­si­dent der Be­zirks­re­gie­rung) Heinz Ho­ley von der Det­mol­der Wer­be­ge­mein­schaft so­wie Ste­phan Bethge (Ge­schäfts­füh­rer des Kreis­ver­bands Lip­pe) im Foyer des Det­mol­der Rat­hau­ses am Markt­platz in Det­mold, um die Ak­tion mit ih­rem per­sön­li­chen Ein­satz zu star­ten.

Land­rat Dr. Axel Leh­mann sagte zu Be­ginn der Samm­lung: "­Die Ar­beit des Volks­bun­des ist auch sieb­zig Jahre nach dem Zwei­ten Welt­krieg im­mer noch nicht zu En­de. Nach wie vor pflegt der Volks­bund die zahl­lo­sen Grä­ber der Ge­fal­le­nen. Be­son­ders wich­tig in die­ser Zeit ist aber die sehr gute Ju­gend- und Bil­dungs­ar­beit mit Ju­gend­li­chen in Ost und West. Das ist wahre Frie­dens­ar­beit." An der Samm­lung, die bis zum 18. No­vem­ber an­dau­ert und an der in vie­len Kom­mu­nen Lip­pes zahl­rei­che Sol­da­ten der Pan­zer­bri­gade 21 aus Au­gust­dorf teil­neh­men, be­tei­li­gen sich man­cher­orts auch die Rats­mit­glie­der. In Det­mold nutz­ten die auf­ge­führ­ten Per­so­nen das schöne Wet­ter und zo­gen vom Markt in die In­nen­stadt, um mit ge­füll­ten Spen­den­do­sen nach etwa ei­ner Stunde zurück zu keh­ren.

vom 02.11.2016 | Ausgabe-Nr. 44A

