Heimatbund mit neuem "Chef"

Dr. Albert Hüser Nachfolger von Friedrich Brakemeier – Applaus zum Abschied

Kreis Lip­pe/­Det­mold (r­to). Fried­rich Bra­ke­meier geht nach 12 Jah­ren. Dr. Al­bert Hü­ser wird ein­stim­mig zum neuen Vor­sit­zen­den ge­wählt. Das ist das Er­geb­nis der gut vor­be­rei­te­ten Jah­res­haupt­ver­samm­lung des Lip­pi­chen Hei­mat­bun­des in der Det­mol­der Stadt­halle am Sonn­tag.

Was wie eine nüch­terne Nach­richt klingt, wird den Lip­pi­schen Hei­mat­bund ver­än­dern. Denn, der schei­dende Vor­sit­zende des Vor­stan­des und der neue Mann an der Spitze sind ganz un­ter­schied­li­che Per­so­nen. Während Bra­ke­mei­er, der selbst­be­wusste und er­fah­rene Po­li­ti­ker mit sei­ner lo­cke­ren Art und dem Mund­werk auf den rich­ti­gen Fleck, im­mer was zu sa­gen wuss­te, ist der aus der Wirt­schaft kom­mende neue Chef ”­der größten Bür­ger­be­we­gung in Lip­pes” ein eher ru­hi­ger und in­tro­ver­tiert aus­ge­rich­te­ter Mann. Dies wurde schon bei sei­ner per­sön­li­chen Vor­stel­lung klar, in der er un­miss­ver­ständ­lich den Weg zur ge­mein­sa­men Sa­che mit der Wirt­schaft als eine sei­ner zukünf­ti­gen Haupt­auf­ga­ben be­schrieb. "Wer in Lippe lebt und ar­bei­tet, der soll auch die Hei­mat zu schät­zen wis­sen. Dies ist mein Haupt­an­lie­gen, wenn ich zukünf­tig mit der Wirt­schaft spre­che, um sie mit ins Boot zu ho­len. Lippe ist für mich die le­bens­wer­teste und lie­bes­wer­teste Groß­stadt ü­ber­haupt. In Lippe geht noch viel", sagte der pro­mo­vierte Ju­rist und ehe­ma­lige Lei­ter der Lip­pi­schen Lan­des­brand­ver­si­che­rung. Der 65-jäh­rige wird nun die Führung des Ver­ban­des mit den eben­falls ein­stim­mig wie­der­ge­wähl­ten Mit­glie­dern des ge­schäfts­führen­den Vor­stan­des für drei Jahre ü­ber­neh­men. Die har­mo­ni­sche Ein­stim­mig­keit setzte sich bei den Wahlen zum Vor­stand fort, dem jetzt ei­nige neue Mit­glie­der an­gehören. Die dreistün­dige Ver­samm­lung der ein Kaf­fee­trin­ken und ein Rah­men­pro­gramm vor­schal­tet war, er­wies an­fäng­lich je­doch als eine Hul­di­gungs­stunde an den schei­den­den Vor­sit­zen­den. Statt Grußwor­ten schlos­sen der Det­mol­der Bür­ger­meis­ter Rai­ner Hel­ler, die Vor­ste­he­rin des Lan­des­ver­ban­des Anke Peit­h­mann und Land­rat Dr. Axel Leh­mann den Schei­den­den zu Be­ginn in eine In­ter­view­runde ein und lob­ten da­bei sein En­ga­ge­ment. Anke Peit­h­mann sagte da­bei was später von vie­len wie­der­holt wur­de: "Am An­fang wa­ren sie für mich schon ge­wöh­nungs­be­dürf­tig. Aber ich habe mich schnell an ihr Art ge­wöhnt, di­rekt her­aus die Dinge an­zu­spre­chen. Be­son­ders habe ich ihr En­ga­ge­ment ü­ber alle Frak­ti­ons­gren­zen hin­weg ge­schätz­t." Der stell­ver­tre­tende Vor­sit­zende des Hei­mat­bun­des, Dr. Ste­fan Wie­se­kop­sie­ker, der die Lau­da­tio zum Ab­schluss hielt, be­rich­tete nicht nur ü­ber die viele Späße mit sei­nen Vor­sit­zen­den und was er in sei­ner Amts­zeit al­les be­wegt hat, son­dern sagte auch: "­Die Men­schen hin­gen an ih­ren Lip­pen und man nahm ih­nen ab, was sie zu sa­gen hat­ten." Am Ende konnte Fried­rich Bra­ke­mei­er, bis da­hin cool und sou­ver­än, seine Rührung doch nicht ver­ber­gen. Denn, zum Ab­schluss sei­ner Tätig­keit als Vor­sit­zen­der des Hei­mat­bun­des er­hielt er nicht nur die Eh­ren­mit­glied­schaft son­dern auch noch die Gol­dene Lip­pi­sche Ro­se. Die Mit­glie­der dank­ten mit "­Stan­ding Ova­ti­ons­." Am Rande sei noch er­wähnt, dass die Ver­samm­lung die Er­höhung des Mit­glie­der­bei­tra­ges ab 2017 auf 20 Euro jähr­lich für das Ein­zel­mit­glied be­schloss. Auch das setzte der schei­dende Vor­sit­zende noch durch und meinte dazu in sei­ner be­kann­ten Art: "Das sind zwei Bier pro Jahr." Die Er­höhung des Bei­tra­ges soll den auch in 2016 noch vor­han­de­nen Fehl­be­trag in der Bi­lanz von rund 25.000 Euro aus­glei­chen und zukünf­tig für einen aus­ge­gli­che­nen Haus­halt sor­gen. Mit den Wor­ten "Es war schön mit Euch, Ich werde viele ver­mis­sen, aber al­les hat seine Zeit. Ihr bleibt, ich werde ge­hen. Hei­mat ist wie­der in, macht was draus!", ver­ab­schie­dete sich Fried­rich Bra­ke­meier wie im­mer la­chend aus der Vor­stands­ar­beit des Lip­pi­schen Hei­mat­bun­des.

vom 02.11.2016 | Ausgabe-Nr. 44A

Drucken | Versenden