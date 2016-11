Wer kennt die Stimme?

Kreis Lip­pe. Am 14. Sep­tem­ber (Mitt­wo­ch) hat ein bis­lang Un­be­kann­ter im Laufe des Vor­mit­tages te­le­fo­nisch ein "schä­di­gen­des Er­eig­nis" in der Bür­ger­be­ra­tung an der Gra­ben­straße an­ge­droht.

Die Po­li­zei hat zur ge­nann­ten Zeit in Ab­spra­che mit der Stadt Det­mold das in Frage ste­hende Ge­bäude räu­men las­sen, um kein Si­cher­heits­ri­siko ein­zu­ge­hen. An­sch­ließend wur­den die Räum­lich­kei­ten durch­sucht. Es wur­den keine Ge­genstände ge­fun­den. Am Nach­mit­tag konnte der Be­trieb fort­ge­setzt wer­den.

vom 02.11.2016 | Ausgabe-Nr. 44A

