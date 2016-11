Dermatologe referiert am 4. November

Chronische Hauterkrankungen: Neurodermitits und Psoriasis

Bad Sal­zu­flen. Volks­krank­hei­ten wie Neu­ro­der­mi­tis oder Pso­ria­sis stei­gen wei­ter an. Mil­lio­nen von Men­schen sind daran in Deutsch­land er­krankt. Was kann man da­ge­gen tun? Die Selbst­hil­fe­gruppe All­er­gie und Haut OWL lädt zu ei­ner kos­ten­lo­sen Vor­trags­ver­an­stal­tung am Frei­tag, 4. No­vem­ber, auf 19 Uhr in die Sal­ze­tal­kli­nik, Alte Vlo­thoer Straße 1, ein. Zum Thema "­Selbst­hil­fe­ma­na­ge­ment im Um­gang mit chro­ni­schen Hauter­kran­kun­gen" re­fe­riert der Der­ma­to­loge Dr. med. Wil­helm Mailän­der. Nähere In­for­ma­tio­nen er­teilt Fried­helm Ves­ter un­ter der Te­le­fon­num­mer (05222) 60741.

vom 02.11.2016 | Ausgabe-Nr. 44A

Drucken | Versenden