Preisskat Sonntag in der Südstadt

Oer­ling­hau­sen . Zur fünf­ten Auf­lage der Stadt­meis­ter­schaf­ten im Skat lädt der Skat­club "­Karo 7" am mo­ri­gen Sonn­tag, 30 Ok­to­ber in das " Diet­rich-Bon­ho­ef­fer-Haus" an der Hein­rich-Kinds­grab-Straße 4 in der Süd­stadt ein. Zm tra­di­tio­nel­len Preiss­kat um die Stadt­meis­ter­schaft sind alle in­ter­es­sier­ten Skat­spie­ler will­kom­men. Ein­lass ist ab 12.30 Uhr. Ge­spielt wird ab 13.45 Uhr. Mel­de­schluss ist um 13.30 Uhr. Das Start­geld be­trägt als Ein­zel­mel­dung 15,- € un­dim Tan­dem 20,-€. Ge­spielt wer­den 2 Run­den zu je 48 Spie­len nach in­ter­na­tio­na­ler Ska­t­ord­nung. Ver­lo­rene Spiele 1.00€. Spiel­zeit pro Se­rie 2 Stun­den. In der Pause wer­den Spei­sen und Ge­tränke an­ge­bo­ten. Alle Start­gel­der wer­den als Preise aus­ge­schüt­tet. Bei ei­ner Teil­neh­mer­zahl von 50 Spie­lern (kal­ku­liert) er­hält der Sie­ger ein Preis­geld von 200 Euro und einen Wan­der­po­kal der IG-Süd. Wei­tere Preis­gel­der sind 150 Euro für den Zweit­plat­zier­ten, 80 Euro für den Drit­ten, 30 für die Viert- bis Zehnt­plat­zier­ten so­wie 20 Euro für die Plätze 11 bis 20. Vor­an­mel­dung nimmt Sieg­fried Weiß ent­ge­gen: (05202) 73257, 01791360120.

vom 29.10.2016 | Ausgabe-Nr. 43B

