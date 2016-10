Infoabend Heinz-Sielmann-Schule

Oer­ling­hau­sen Die Heinz-Siel­mann-Se­kun­dar­schule lädt alle El­tern und Kin­der der vier­ten Klas­sen der um­lie­gen­den Grund­schu­len am Mitt­wo­ch, den 23. No­vem­ber zum In­foa­bend in die neue Mensa an der Weert­h­straße in Oer­ling­hau­sen ein. Ab 18 Uhr er­hal­ten die Kin­der bei zahl­rei­chen Mitt­ma­ch­an­ge­bo­ten einen Ein­blick in den Un­ter­richt ei­ner Se­kun­dar­schu­le, der Ge­samt­schule für die Jahr­gangs­stu­fen 5 bis 10. Den El­tern wird durch die Mit­glie­der der Schul­lei­tung das Kon­zept der Schule und die Schul­form näher vor­ge­stellt. Im An­schluss be­steht die Mög­lich­keit in Klein­grup­pen den Päd­ago­gin­nen und Päd­ago­gen noch wei­tere Fra­gen zur Un­ter­richts- und Schul­kon­zep­tion zu stel­len. Für Sams­tag, den 21. Ja­nuar 2017 ist dann noch eine Be­sich­ti­gung der Schul­räum­lich­kei­ten vor­ge­se­hen. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es auf der Ho­me­page der Heinz-Siel­mann-Schule un­ter "ww­w.heinz-siel­mann-schu­le.­de".

vom 29.10.2016 | Ausgabe-Nr. 43B

