Stadtwerke möchten Elektro-Bürgerauto dauerhaft anbieten

Oer­ling­hau­sen-Währen­trup (k­d). Vier Mo­nate lang stand den Ein­woh­nern von Währen­trup ein elek­trisch be­trie­be­ner Per­so­nen­wa­gen kos­ten­los zur Ver­fü­gung. Es wurde so gut ge­nutzt, dass die Stadt­werke Oer­ling­hau­sen an­stre­ben, das Bür­ge­rauto dau­er­haft be­reit zu stel­len.

Bei ei­ner In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung im Ho­tel Mügge zo­gen Stadt­werke-Ge­schäfts­füh­rer Pe­ter Syn­ow­ski und Mit­ar­bei­ter Bernd Sei­bert eine sehr po­si­tive Bi­lanz. Der Wa­gen stand an 122 Ta­gen be­reit, er wurde 131 Mal ge­bucht. Ins­ge­samt ha­ben 35 Per­so­nen al­ler Al­ters­grup­pen das Auto ge­nutzt. Der Wa­gen war auf dem Park­platz des Ho­tels Mügge ab­ge­stellt, das Per­so­nal nahm die Bu­chun­gen vor. "Es war spit­ze, sehr zu­frie­den­stel­len­d", meinte eine Währen­tru­pe­rin. Ein An­woh­ner meinte so­gar, ein Auto rei­che nicht aus, denn die La­de­zei­ten seien zu lang. Des­halb konn­ten nicht ei­nige Fahr­ten nicht wie ge­wünscht er­fol­gen. Pe­ter Syn­ow­ski er­klär­te, dass Fahr­zeuge der neuen Ge­ne­ra­tion nicht nur güns­ti­ger in der An­schaf­fung sei­en, son­dern auch schnel­ler ge­la­den wer­den kön­nen. Er sieht das Bür­ge­rauto als Teil ei­nes Ge­samt­kon­zepts zur Mo­bi­lität. Der ge­mein­sam ge­nutzte Wa­gen soll den An­schluss an Bus und Bahn er­mög­li­chen und den Ver­zicht auf ein ei­ge­nes Fahr­zeug för­dern. Als Ziel for­mu­lierte er: "­Man muss auch ohne ei­ge­nes Auto zu ver­tret­ba­ren Kos­ten Rei­sen un­ter­neh­men kön­nen." Dazu sei nicht nur ein Um­den­ken, son­dern auch die tech­ni­sche Aus­stat­tung mit mehr La­de­sta­tio­nen er­for­der­lich. Auch an jene Währen­tru­per ohne Füh­rer­schein wurde ge­dacht. Vor al­lem äl­tere Per­so­nen nutz­ten die Mög­lich­keit, Ein­käufe zu er­le­di­gen oder Ärzte auf­zu­su­chen. Ul­rike Jaehn ver­mit­telte die acht eh­ren­amt­li­chen Fah­rer. "Ich hatte mehr An­ge­bote von Fah­rern als er­for­der­lich war", be­rich­tete sei. "Außer­dem woll­ten so­wieso alle nur von Man­fred Neu­ses­ser ge­fah­ren wer­den." "­Mir hat die­ses bür­ger­schaft­li­che En­ga­ge­ment sehr ge­fal­len", sagte Stadt­werke-Ge­schäfts­füh­rer Syn­ow­ski. Dem Vor­schlag, einen Bür­ger­bus ein­zu­rich­ten, mochte er je­doch nicht fol­gen. "Für ein re­gel­mäßi­ges An­ge­bot benöti­gen wir 25 bis 30 Fah­rer, das halte ich in Währen­trup für un­rea­lis­tisch." Mit den er­mu­ti­gen­den Er­fah­run­gen aus dem Test wer­den die Stadt­werke in Kürze einen För­deran­trag zum Kauf ei­nes Wa­gens stel­len. Syn­ow­ski rech­net mit ei­ner po­si­ti­ven Ant­wort, da die Elek­tro­mo­bi­lität ein wich­ti­ges An­lie­gen des Krei­ses Lippe ist. Gra­tis wird das An­ge­bot dann je­doch nicht mehr sein. "Wir kön­nend en Strom nicht ver­schen­ken", sagte er. "­Was nichts kos­tet ist be­kannt­lich auch nichts wer­t."

vom 29.10.2016 | Ausgabe-Nr. 43B

