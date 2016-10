Wanderpässe einschicken und gewinnen

Ein erfolgreiches Wanderjahr des Lippischen Südostens geht zu Ende

Lügde (af­k). Wie auch im ver­gan­ge­nen Jahr hat­ten sich die Ko­ope­ra­ti­ons­part­ner Lügde und Schie­der-Schwa­len­berg An­fang die­ses Jah­res wie­der zu­sam­men­ge­setzt und einen "­Ge­mein­sam wan­dern" Flyer er­stellt. Er in­for­mierte ü­ber ge­führte so­wie re­gel­mäßige Wan­de­run­gen. Neu in die­sem Jahr: Erst­ma­lig lag dem Flyer ein Wan­der­pass bei. Pro Wan­de­rung konn­ten sich die zahl­rei­chen Teil­neh­mer vom je­wei­li­gen Wan­der­füh­rer ein Feld des Pas­ses ab­stem­peln las­sen. Wer min­des­tens drei ab­ge­stem­pelte Fel­der vor­wei­sen kann, kann den Wan­der­pass nun ab­tren­nen und an die Tou­rist-In­for­ma­tion Lügde schi­cken. Bei ei­ner Ver­lo­sung kön­nen dann at­trak­tive Preise ge­won­nen wer­den, wie zum Bei­spiel ein hoch­wer­ti­ger Wan­der­ruck­sack oder ein Fern­glas. "Wer die­ses Jahr auch fleißig mit­ge­wan­dert ist und sich da­bei min­des­tens drei Stem­pel er­wan­dert hat, sollte den ab­ge­trenn­ten Wan­der­pass bis zum 31. Ok­to­ber an die Tou­rist-In­for­ma­tion in Lüg­de, Am Markt 1, ab­sen­den", emp­fiehlt Ca­ro­lin Nas­se, Ge­schäfts­füh­re­rin bei Lügde Mar­ke­ting. "­Die Ge­win­ner wer­den schrift­lich be­nach­rich­tigt und dür­fen sich ü­ber tolle Preise freu­en."

Im Ok­to­ber fand die letzte Wan­de­rung der Ver­an­stal­tungs­reihe die­ses Jah­res statt. Ins­ge­samt wur­den die­ses Jahr 14 ver­schie­dene Wan­de­run­gen an­ge­bo­ten, dar­un­ter Pil­ger­tou­ren, na­tur­kund­li­che Wan­de­run­gen oder auch eine Pilzwan­de­rung. Die Tou­rist-In­for­ma­tio­nen in Lügde und Schie­der-Schwa­len­berg sind sehr zu­frie­den mit dem Er­geb­nis. Nas­se: "Alle Wan­de­run­gen wa­ren sehr gut be­sucht. Im Schnitt wa­ren pro Wan­de­rung zwi­schen 15 und 30 Teil­neh­mer da­bei. Und dass trotz ei­ni­ger Tou­ren, bei de­nen das Wet­ter nicht ganz mit­spielte und die Wan­der­freunde auch mal einen Re­gen­schauer in Kauf neh­men muss­ten." Und für die Wan­der­freunde gibt es gute Neu­ig­kei­ten: Das Pro­gramm wird 2017 fort­ge­setzt, ein neuer "­Ge­mein­sam wan­dern"-Flyer ist be­reits in Pla­nung. "Es wer­den ei­nige span­nende Tou­ren hin­zu­kom­men, wie zum Bei­spiel eine mu­si­ka­li­sche Wan­de­rung oder eine Stern­wan­de­rung zum Köter­berg. Aber auch für Fa­mi­lien mit Kin­dern sind ei­nige Wan­de­run­gen ge­plant, so­mit ist wie­der für je­den et­was da­bei", kün­digt die Ge­schäfts­füh­re­rin an. "Wan­der­freunde dür­fen sich also freu­en!" Das Pro­gramm wird vor­aus­sicht­lich ab Ja­nuar er­hält­lich sein.

