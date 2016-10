Sprechstunde

Kreis Lip­pe. Die SPD-Bun­des­tags­ab­ge­ord­nete Pe­tra Rode-Bosse lädt zu ih­rer nächs­ten Bür­ger­sprech­stunde im Kreis Lippe ein. Die Sprech­stunde fin­det am Mon­tag, 31. Ok­to­ber, von 10.30 Uhr bis 12 Uhr im Wahl­kreis­büro in Det­mold an der Pau­li­nen­straße 39, stat­t.Bür­ger ha­ben an die­sem Tag die Mög­lich­keit, Fra­gen, An­re­gun­gen, Wün­sche und Pro­bleme mit der Ab­ge­ord­ne­ten zu be­spre­chen. Um län­gere War­te­zei­ten zu ver­mei­den, bit­tet Pe­tra Rode-Bosse um eine kurze An­mel­dung. Te­le­fo­nisch ist das Büro un­ter der Ruf­num­mer (05231) 21177 zu er­rei­chen. Fer­ner ist eine Ter­min­ver­ein­ba­rung "­det­mol­d@rode-bos­se.d"e mög­lich.

vom 29.10.2016 | Ausgabe-Nr. 43B

