Kein Zugverkehr

Kreis Lip­pe. Auf­grund von Wei­che­ner­neue­run­gen fal­len die Züge der RB 73 und RE 82 im Stre­cken­ab­schnitt Lage (Lip­pe) und Bie­le­feld Hbf am 29. und 30. Ok­to­ber ganz­tä­gig aus. Es ist ein Schie­ne­n­er­satz­ver­kehr mit Bus­sen ein­ge­rich­tet. Fahr­gäste ach­ten bitte auf die zum Teil vom Fahr­plan ab­wei­chen­den Ab­fahrts­zei­ten der Bus­se. Hal­te­stel­len Schie­ne­n­er­satz­ver­kehr sind in Lage am Bahn­hof, in Kach­ten­hau­sen Ecke Eh­len­bru­cher Straße/­Zum Twi­len, in Hel­pup Ecke Bahn­hof­straße/Am Sport­platz, in Oer­ling­hau­sen an der Bahn­hof­straße, in Ube­dis­sen am Bahn­hofs­vor­platz, in Ol­den­trup an der Ol­den­tru­per Straße 8 am Bahn­hof, in Bie­le­feld am Ost­bahn­hof und am Haupt­bahn­hof.

vom 29.10.2016 | Ausgabe-Nr. 43B

