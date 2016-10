Sommerzeit endet

Ab Sonntag ticken die Uhren anders

Kreis Lippe (no­k/LA). Je­des Jahr das glei­che Spiel: Am letz­ten Sonn­tag im Ok­to­ber en­det die mit­tel­eu­ropäi­sche Som­mer­zeit. Und so wird auch in der Nacht zum mor­gi­gen Sonn­tag wie­der an der Uhr ge­dreht. Um 3 Uhr mor­gens en­det of­fi­zi­ell die mit­tel­eu­ropäi­sche Som­mer­zeit. Dann wer­den die funk­ge­steu­er­ten Uh­ren um eine Stunde zurück ge­stellt. Die Nacht ist also eine Stunde län­ger – eine Stunde mehr Schlaf oder auch eine Stunde mehr Par­ty. Wer nicht ü­ber eine (» selbst re­geln­de«) Funk­uhr ver­fügt, sollte das Um­stel­len nicht ver­pas­sen, an­sons­ten könnte man am Sonn­tag vor noch ver­schlos­se­nen Kirchtüren oder am Mon­tag vor eben­falls noch ver­schlos­se­nen Werk­sto­ren ste­hen. Nut­zer von öf­fent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln soll­ten in der Nacht zum Sonn­tag un­be­dingt auf mög­li­che Fahr­planän­de­run­gen ach­ten. Der Nacht­bus von Bie­le­feld in Rich­tung Lippe ver­kehrt wie ge­wohnt vier­mal. Letzte Rück­fahr­mög­lich­keit am Sonn­tag (29./30. Ok­to­ber) ist al­ler­dings um 3.05 Uhr Uhr (Win­ter­zeit). Die Bie­le­fel­der von »Mo-Bi­el« und die BVO Bus­ver­kehr Ost­west­fa­len GmbH ein­ge­setz­ten Nacht­bus­se, die Nacht­ex­press-Li­nien so wie die Nacht­bus-Li­nien ins Kreis­ge­biet fah­ren trotz der Zeit­um­stel­lung in der Nacht von Sams­tag (29. Ok­to­ber) auf Sonn­tag (31. Ok­to­ber) wie ge­wohnt ihre Rund­fahr­ten im stünd­li­chen Ab­stand. Die nächste Pe­ri­ode der Som­mer­zeit be­gint am letz­ten Wo­chen­ende im März 2017.

vom 29.10.2016 | Ausgabe-Nr. 43B

