Tolle Projekte beim Kulturrucksack

Erfolgreiche kulturelle Zusammenarbeit über die Stadtgrenzen hinweg

Bad Sal­zu­fen (r­to). "­Gren­zen ü­ber­schrei­ten – Per­spek­ti­ven wech­seln" hieß es auch in die­sem Jahr beim Kul­tur­ruck­sack in Bad Sal­zu­flen, Hid­den­hau­sen und Her­ford. Die Städte ha­ben zum wie­der­hol­ten Male je­weils ei­gene so­wie ge­mein­same Kul­tur­ruck­sack-Pro­jekte an­ge­bo­ten. Der Kul­tru­ruck­sack wird vom Land NRW zu ein­hun­dert Pro­zent fi­nan­ziert und soll Ju­gend­li­che im Al­ter zwi­schen 9 und 14 Jah­ren mit un­ter­schied­li­chen Kul­tur­pro­jek­ten ver­traut ma­che. Eine Kanu-Tour auf der Wer­re, wel­che die Städte ver­bin­det, ist da­bei der Auf­hän­ger ge­we­sen, dass sich die drei Städte ge­mein­sam er­folg­reich und jetzt schon zum zwei­ten Mal, um die Un­ter­stüt­zung be­wer­ben konn­ten.

Eine Pro­jekt­wo­che in den Som­mer­fe­rien hat als Auf­takt und In­spi­ra­tion ge­dient, dar­auf folg­ten ins­ge­samt 42 Work­shops in den Be­rei­chen Mu­sik, Thea­ter und Kunst. Zum Ab­schluss wer­den am Sonn­tag, 30. Ok­to­ber, in der Zeit zwi­schen 14 und 17 Uhr im Els­bach-Haus (Go­eben­straße 3) in Her­ford die Er­geb­nisse und ein Thea­ter­stück prä­sen­tiert. Bei der ge­mein­sa­men Ab­schluss­ver­an­stal­tung wer­den die Er­geb­nisse al­ler Ak­tio­nen in Form ei­nes ge­mein­sa­men Kunst­werks ge­zeigt. In Bad Sal­zu­flen und Hid­den­hau­sen le­ben zu­sam­men 3.484 Kin­der und Ju­gend­li­che im Al­ter von 10 bis 14 Jah­ren. Zu­sam­men mit Her­ford kommt der Ver­bund auf 6.824 10- bis 14-Jäh­ri­ge. Rund 1.000 Kin­der und Ju­gend­li­chen konn­ten die Ver­ant­wort­li­chen in die­sem Jahr wie­der in den Pro­jek­ten be­grüßen. Alle Ver­an­stal­tun­gen fan­den außer­halb der Schule statt. Nach Aus­kunft der Ver­ant­wort­li­chen aus Bad Sal­zu­flen und Her­ford ist die Nach­frage im­mer so groß, dass nicht alle An­fra­gen berück­sich­tigt wer­den konn­ten. Die Mit­mach­pro­gram­me, wie ein Kostüm­wett­be­werb, ein Näh­kurs, der durch die Epo­chen führte oder ein Foto-Shoo­ting in Bad Sal­zu­flen so­wie das Hip-Hop-Pro­jekt der Rapp-School NRW und das Be­at­box- Pro­jekt in Hid­den­hau­sen aber auch die Kanu-Tour von Schöt­mar nach Her­ford, wa­ren da­bei die High­lights und na­tur­gemäß am bes­ten be­sucht. Re­gine Link (Lei­te­rin der Sal­zu­fler Stadt­büche­rei), Fe­lix Bohn­horst (Lei­ter des @-on Ju­gend­zen­trums in der Ba­de­stadt) so­wie Car­men Kott­meier vom Ju­gend­amt in Her­ford und Gi­sela He­ring-Be­jaoui von der Ge­meinde Hid­den­hau­sen zeig­ten sich ü­ber­zeugt und zu­frie­den, mit dem Kul­tur­ruck­sack wie­der er­folg­reich ge­we­sen zu sein. Die För­de­rung dau­ert ü­b­ri­gens noch bis zum Jahr 2018.

vom 29.10.2016 | Ausgabe-Nr. 43B

