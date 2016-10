Lippische Kirche blickt voraus

Auftaktveranstaltung zum Zukunftsprozess der Landeskirche

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Im Zu­kunfts­pro­zess der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che "Kir­che in Lippe – auf dem Weg bis 2030" sind am Mitt­wo­ch, 2. No­vem­ber, Ge­mein­de­mit­glie­der und In­ter­es­sierte um 19.30 Uhr in das Ge­mein­de­haus der evan­ge­lisch-lu­the­ri­schen Kir­chen­ge­meinde Hid­de­sen, Im Kampe 16, ein­ge­la­den. Leit­frage des auf zwei Jahre an­ge­leg­ten Dis­kus­si­ons­pro­zes­ses ist: "Wie muss die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che auf­ge­stellt sein, um auch in Zu­kunft ihre Auf­ga­ben gut er­fül­len zu kön­nen?"

Die Mit­glie­der des Lan­des­kir­chen­ra­tes wol­len mit den Be­su­chern der Ver­an­stal­tung un­ter an­de­rem darü­ber ins Ge­spräch kom­men, wie sich Mit­glieds­zah­len und fi­nan­zi­elle Rah­men­be­din­gun­gen ent­wi­ckeln, wel­chen Kon­se­quen­zen sich die Kir­chen­ge­mein­den vor Ort stel­len müs­sen und wel­che Ver­än­de­run­gen wich­tig sein wer­den, um auch in Zu­kunft ein le­ben­di­ges Mit­ein­an­der zu ge­währ­leis­ten.

