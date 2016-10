Gründerväter verabschiedet

Wertvolle Unterstützung für Kinder mit Sprachproblemen

Kreis Lip­pe. Sie ha­ben vor 26 Jah­ren die Sprach­heil­be­ra­tung im Kreis Lippe eta­bliert, nun ver­ab­schie­den sich Rolf-Die­ter Mor­gen­thal und Jo­chen Pilz in den Ru­he­stand. Die bei­den Son­der­päd­ago­gen wa­ren an der Ir­mela-Wendt-Schule des Krei­ses Lip­pe, ei­ner För­der­schule mit dem För­der­schwer­punkt Spra­che, tätig. Hier ent­wi­ckel­ten Mor­gen­thal und Pilz die Idee, Pro­bleme in der Sprech- und Sprach­ent­wick­lung von Kin­dern früh­zei­tig zu er­ken­nen und zu för­dern, da­mit der Be­such ei­ner För­der­schule später nicht mehr not­wen­dig wird. Nun ga­ben sie diese Auf­gabe in die Hände von Ka­thrin Eng­ler und Lena Schwa­nold. "­Mit der Sprach­heil­be­ra­tung ha­ben wir im Kreis Lippe ein An­ge­bot ge­schaf­fen, um Kin­der mit Pro­ble­men in der Sprach­ent­wick­lung und auch de­ren El­tern ge­zielt zu un­ter­stüt­zen. Wir freuen uns, dass wir mit Frau Eng­ler und Frau Schwa­nold kom­pe­tente Nach­fol­ger für die­ses wich­tige Pro­jekt ge­win­nen konn­ten", be­tont Mar­kus Rem­pe, Lei­ter des Fach­be­reichs Bil­dung beim Kreis Lip­pe.

Die Sprach­heil­be­ra­tung legt den Fo­kus auf die pro­phy­lak­ti­sche Be­ra­tung in Hin­blick auf Spra­ch­er­werb­pro­ble­me. Dazu gehört un­ter an­de­rem, so­wohl El­tern als auch Fach­per­so­nal pro­fes­sio­nell zu be­ra­ten, wenn diese das Ge­fühl ha­ben, dass die Sprach­ent­wick­lung ei­nes Kin­des nicht so störungs­frei wie er­war­tet ver­läuft. Nur dann könne früh­zei­tig ge­han­delt und die be­trof­fe­nen Kin­der in­di­vi­du­ell ge­för­dert wer­den, so wa­ren sich Mor­gen­thal und Pilz si­cher und konn­ten auch da­ma­lige Ver­ant­wort­li­che der Kreis­ver­wal­tung von der Not­wen­dig­keit ih­res Früh­be­ra­tungs­sys­tems ü­ber­zeu­gen. Das Team der bei­den Grün­der­väter ver­größerte sich im Laufe der Zeit um die För­der­schul­kol­le­gin­nen An­ne­ma­rie Gru­nert und Mo­nika Schind­ler. Zwi­schen 400 und 800 El­tern wer­den jähr­lich durch die vier Fach­leute be­ra­ten. Geän­dert hat sich im Laufe der Zeit die Be­ra­tungs­tie­fe: El­tern und de­ren Kin­der mit ei­nem Sprach­för­der- oder Sprach­the­ra­pie­be­darf wer­den im dia­gno­s­ti­schen Pro­zess viel län­ger be­glei­tet. Die Be­ra­tung des Fach­per­so­nals aus dem Früh­be­reich und der Schule hat sich eben­falls in­ten­si­viert. Auch mit wei­te­ren Fach­leu­ten aus ver­schie­de­nen Be­rei­chen, wie etwa Pä­dia­trie, Früh­för­de­rung und Lo­gopä­die, kom­mu­ni­zie­ren die Sprach­heil­be­ra­ter. Gru­nert und Schind­ler wer­den die vier Zu­stän­dig­keits­be­rei­che, in die der Kreis Lippe un­ter­teilt ist, ab so­fort zu­sam­men mit Ka­thrin Eng­ler und Lena Schwa­nold ab­de­cken. Das An­ge­bot ist kos­ten­frei. Rat­su­chende er­hal­ten wei­tere In­for­ma­tio­nen un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62-4812 wen­den.

vom 26.10.2016 | Ausgabe-Nr. 43A

