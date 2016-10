Drückjagdsaison

Bitte unbedingt Warnschilder beachten

Kreis Lip­pe. In der Haupt­jagd­sai­son von Ok­to­ber bis Ja­nuar er­le­gen Jä­ger einen Groß­teil der Re­he, Hirsche und Wild­schwei­ne. Da­mit sol­len Schä­den in Wald und Feld re­du­ziert wer­den. "­Die Be­we­gungs­jag­den im Herbst er­mög­li­chen einen ef­fek­ti­ven Ein­griff in den Wild­be­stand und tra­gen maß­geb­lich zur Er­fül­lung des Ab­schuss­pla­nes bei. Doch Si­cher­heit geht vor, Per­so­nen oder Nutz­tiere dür­fen auf kei­nen Fall ge­fähr­det wer­den", sagt Hans-Hein­rich Jor­dan, Prä­si­di­ums­mit­glied des Deut­schen Jagd­ver­bands (D­JV). Die großräu­mi­gen Drückjag­den kön­nen meh­rere Stun­den in An­spruch neh­men. Rei­ter, Jog­ger und Spa­zier­gän­ger soll­ten trotz al­ler Vor­sichts­maß­nah­men Warn­schil­der und Ab­sperr­bän­der un­be­dingt be­ach­ten und das Jagd­ge­biet mei­den.

Auf Si­cher­heit wird im Jagd­be­trieb in Aus­bil­dung und Pra­xis aller­größter Wert ge­legt. Um Jagd­teil­neh­mer und Un­be­tei­ligte vor Ge­fah­ren zu schüt­zen, gel­ten strenge Re­geln: Bei­spiels­weise darf der Jä­ger nur schießen, wenn er Wild­art, Ge­schlecht und Al­ter ein­deu­tig er­kennt. Zu­dem muss si­che­rer Ku­gel­fang ge­währ­leis­tet sein! Das heißt, es darf nur ge­schos­sen wenn sie nach dem Durch­schla­gen des Wild­kör­pers im Bo­den ver­sinkt. Ein Schuss auf Kup­pen, Rich­tung Straße, Sied­lung oder Per­so­nen ist strengs­tens ver­bo­ten. Die Teil­neh­mer ei­ner Jagd sind an ih­rer Warn­klei­dung zu er­ken­nen. Außer­dem sind Jagd­hunde mit si­gnal­far­be­nen Wes­ten aus­ge­stat­tet, die sie weit­hin sicht­bar ma­chen. Während der Jagd kön­nen Hunde oder Wild­tiere in Wald­nähe un­ver­mit­telt am Straßen­rand auf­tau­chen und die Straße que­ren. Der DJV ruft da­her Ver­kehrs­teil­neh­mern zu be­son­de­rer Rück­sicht­nahme auf: vor­ü­ber­ge­hende Ge­schwin­dig­keits­be­schrän­kun­gen und Hin­weis­schil­der soll­ten un­be­dingt be­ach­tet wer­den. Mit Be­we­gungs­jag­den kön­nen Jä­ger Pflan­zen­fres­ser ef­fek­tiv re­gu­lie­ren und hoch­wer­ti­ges Fleisch lie­fern. Wild­tiere sol­len durch Trei­ber und Hunde lang­sam in Be­we­gung ge­bracht wer­den, da­mit Jä­ger genü­gend Zeit ha­ben, das Wild ge­nau zu er­ken­nen und tier­schutz­ge­recht zu er­le­gen. Re­he, Hirsche und Wild­schweine ver­meh­ren sich in un­se­rer Kul­tur­land­schaft auf­grund der gu­ten Nah­rungs­si­tua­tion stark. Ohne Jagd wür­den nach Auf­fas­sung des Ver­ban­des hohe Schä­den in Land- und Forst­wirt­schaft ent­ste­hen.

vom 26.10.2016 | Ausgabe-Nr. 43A

