Geschlossen

Keine Zulassungen

Det­mold. Die Zu­las­sungs­stelle Det­mold des Krei­ses Lippe bleibt am Mon­tag, 31. Ok­to­ber, ge­schlos­sen. Die Füh­rer­schein­stelle in Det­mold hat von 7.30 bis 12.30 Uhr geöff­net, die Zu­las­sungs­stel­len in Barn­trup und Bad Sal­zu­flen ha­ben von 7.30 bis 12.30 Uhr so­wie von 14 bis 17 Uhr geöff­net.

vom 26.10.2016 | Ausgabe-Nr. 43A

