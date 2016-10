Exkursion mit dem UWZ

Bad Sal­zu­flen. Das Um­welt­zen­trum Heer­ser Mühle bie­tet un­der der Lei­tung von Rolf Die­rin­ger eine Fahrt am Sams­tag, 29. Ok­to­ber, zur Die­p­hol­zer Moor­nie­de­rung an.

Ne­ben dem Storch ist der Kra­nich der zweite große Zug­vo­gel. Sein weit­hin hör­ba­res Ru­fen und seine auf­fäl­lige keil­för­mige Flug­for­ma­tion ha­ben ihn zu ei­nem be­kann­ten Vo­gel ge­macht. Auf­wän­dige Re­na­tu­rie­rungs­maß­nah­men ha­ben dazu ge­führt, dass die Die­p­hol­zer Moor­nie­de­rung als Tritt­stein­bio­top fes­ter Be­stand­teil auf dem Zug­weg der Kra­ni­che ge­wor­den ist. Die wei­ten Moor­flächen und de­ren Um­ge­bung bie­ten den scheuen Zug­vö­geln beste Be­din­gun­gen für Rast und Nah­rungs­auf­nahme auf ih­rer lan­gen Rei­se. In den letz­ten Jah­ren ha­ben so bis zu 80.000 Tiere im Herbst für ein ein­zig­ar­ti­ges Na­tur­schau­spiel ge­sorgt. Seit der er­folg­rei­chen Re­na­tu­rie­rung der Hoch­moor­flächen nimmt der Kra­nich die Die­p­hol­zer Moor­nie­de­rung aber auch als Brut­ge­biet an. Da­mit sind die Moor­flächen ei­nes der west­lichs­ten eu­ropäi­schen Brut­vor­kom­men der Kra­ni­che. Treff­punkt ist um 14 Uhr auf dem Park­platz vor dem Um­welt­zen­trum Heer­ser Mühle. Es wer­den Fahr­ge­mein­schaf­ten ge­bil­det. Die Rück­kehr ist ge­gen 20 Uhr. Eine An­mel­dung ist er­for­der­lich un­ter der Te­le­fon­num­mer (05222) 797151.

vom 26.10.2016 | Ausgabe-Nr. 43A

