Kreis Lip­pe. Einen Blick in Zu­kunft rich­tete die De­le­gier­ten­ver­samm­lung des Volks­bun­des Deut­sche Kriegs­grä­ber­für­sorge Be­zirks­ver­band Ost­west­fa­len-Lippe in Det­mold. 29 De­le­gier­te, dar­un­ter auch die Land­räte Jür­gen Mül­ler (Kreis­ver­band Her­ford) und Fried­helm Spie­ker (Höx­ter), stell­ten wich­tige Wei­chen im per­so­nel­len Be­reich.

Der Ver­tre­ter­tag des Volks­bun­des in Ost­west­fa­len-Lippe stand wie zu­letzt im Jahr 2014 ganz im Zei­chen der Um­struk­tu­rie­rung auf haupt­be­ruf­li­cher Ebe­ne. Sei­ner­zeit wurde das Thema noch dis­ku­tiert, nun be­fin­det sich der Volks­bund NRW- und OWL-weit be­reits in der Um­set­zungs­pha­se. Während die eh­ren­amt­li­chen Struk­tu­ren in den Kreis­ver­bän­den des Re­gie­rungs­be­zir­kes Det­mold er­hal­ten blei­ben, wird das Büro in Bie­le­feld zu März 2017 ge­schlos­sen. Der bis­he­rige Be­zirks­ge­schäfts­füh­rer, Ste­fan Schmidt, ist als Re­fe­rent der Ge­schäfts­lei­tung und Ko­or­di­na­tor der Bil­dungs­ar­beit nach Es­sen in die Lan­des­ge­schäfts­stelle des Volks­bun­des ge­wech­selt. Trotz der Schließung der Ge­schäfts­stelle in Bie­le­feld ist mit der Um­struk­tu­rie­rung ein po­si­ti­ver Aspekt für Ost­west­fa­len-Lippe ver­bun­den. Die da­durch frei ge­wor­de­nen Mit­tel wer­den nun im Be­reich der Ju­gend-, Schul- und Bil­dungs­ar­beit des Ver­eins in­ves­tiert. Mit Hanna Hitt­meyer steht den Schu­len, Volks­hoch­schu­len und an­de­ren Bil­dungs­part­nern in OWL nun eine ei­gene Bil­dungs­re­fe­ren­tin des Volks­bun­des für die po­li­tisch-his­to­ri­sche Bil­dungs­ar­beit zur Ver­fü­gung. Ne­ben der Um­struk­tu­rie­rung in OWL spiel­ten beim Ver­tre­ter­tag des Volks­bun­des die ak­tu­el­len Dis­kus­sio­nen auf Bun­des­ebene eine Rol­le. Lan­des­ge­schäfts­füh­rer Pe­ter Bül­ter schil­derte den De­le­gier­ten in Det­mold, wie es zu den Aus­ein­an­der­set­zun­gen auf Führungs­ebene ge­kom­men war, die letzt­lich Ende Sep­tem­ber zum Rück­tritt des Prä­si­den­ten Mar­kus Me­ckel ge­führt hat­ten. Ent­ge­gen der Stel­len­va­kanz auf Bun­des­ebene hat der Be­zirks­ver­band des Volks­bun­des Ost­west­fa­len-Lippe mit dem dies­jäh­ri­gen Ver­tre­ter­tag auch per­so­nell wich­tige Wei­chen stel­len kön­nen. Nor­bert Bur­mann, De­zer­nent beim Kreis Her­ford, wird ne­ben der Be­zirks­vor­sit­zen­den, Ma­ri­anne Tho­mann-Stahl, nun als stell­ver­tre­ten­der Be­zirks­vor­sit­zen­der die Ge­schi­cke des Volks­bun­des in OWL len­ken. Gleich­zei­tig wurde mit Chris­tine Bent­ler eine Bei­sit­ze­rin ein­stim­mig in den Be­zirks­vor­stand ge­wählt, die sich be­reits sehr ver­dient um die Ju­gend­ar­beit des Volks­bun­des ge­macht hat. Heinz Köh­ler, Kreis­di­rek­tor a.D., der das Amt des stell­ver­tre­ten­den Be­zirks­vor­sit­zen­den in OWL seit 1991 aus­ge­füllt hat­te, wurde von den De­le­gier­ten mit ei­ner großen Eh­rung ver­ab­schie­det. Er er­hielt zu sei­nem Ab­schied die Theo­dor-Heuss-Me­daille aus den Hän­den von Be­zirks­vor­sit­zen­der Ma­ri­anne Tho­mann-Stahl.

